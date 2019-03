Matera 2019 | Fiona May corre in scena per la Capitale Europea della Cultura

Matera 2019 - con il British Council un progetto sull'accessibilità : Il progetto si sviluppa in tre tappe: laboratori, confronti pubblici, performance e spettacoli per esplorare la relazione tra l'arte e le diverse abilità. Particolare attenzione verrà posta al tema ...

Matera 2019 - Boccia inaugura lo spazio delle imprese : stato inaugurato oggi alla presenza del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia , del Presidente di Confindustria Basilicata Pasquale Lorusso e del Presidente della Fondazione Matera 2019 ...

Matera 2019 - Arturo Brachetti e il suo trasformismo alla Cava del Sole : Si preparano, quindi, giorni ricchi di appuntamenti a Matera, con il Circus plus, con Brachetti, con l'incontro della biennale Democrazia, in programma sempre l'8 marzo, gli spettacoli di teatro con ...

Matera 2019 - a Circus+ è la volta dei gruppi acrobatici : Chi assisterà agli spettacoli di questo ciclo di Circus+ non potrà effettuare le prenotazioni per gli spettacoli di Arturo Brachetti, in cartellone alla Cava del Sole il 7 e l'8 marzo prossimi Per i ...

Matera - Capitale europea della Cultura 2019 : emesso il francobollo con i Sassi : Ci sono i Sassi, naturalmente, e lo skyline che ormai il mondo sta imparando a conoscere. È stato emesso oggi il francobollo dedicato a Matera, Capitale europea della Cultura 2019. Come già ...

Matera2019 - Arturo Branchetti il 7 e l'8 marzo alla Cava del Sole : Potranno effettuare la prenotazione per gli spettacoli di Brachetti solo coloro che non hanno effettuato la prenotazione per partecipare a un degli eventi di Circus+ previsti dal 7 al 10 marzo , che ...

Matera2019 - riprende il ciclo di incontri "People have the Power" : Cinque appuntamenti, tra Milano, Bruxelles e Matera, con ospiti internazionali che indagano le possibilità dell'attivismo civico per definire nuove forme di democrazia e di economia, innescare ...

Matera. 2019 : è la volta di Mister David - l’Harry Houdini del Circo : Continua l’appuntamento con il Circo contemporaneo nel ricco programma di Matera 2019 Capitale della Cultura. Il secondo ciclo di Circus+,

Matera2019 - partono oggi le prenotazioni per il secondo ciclo di Circus+ : secondo il sufismo, nella vita esistono quattro porte: la ricerca e la messa in scienza di Azazi punta all'ultima, quella del discernimento. Completezza e gioia si trovano in ogni movimento dell'...

Matera 2019 - sindaco De Ruggieri : "A Conte ho detto che ciò che serve è il lavoro" : Il convegno 'Matera 2019: il 5G e il digitale al servizio della cultura' alla sala della Lupa della Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Matera 2019 - gite in realtà virtuale con il 5G nelle chiese dei Sassi : Roma – Sembra quasi di poter sfiorare gli affreschi delle chiese rupestri di Matera. Se non fosse che, quando la mano si avvicina, non tocca la pietra umida di questi santuari scavati nella roccia della città dei Sassi e del canyon che la costeggia, la Gravina, ma il nulla. Perché la chiesa che appare così nitida agli occhi è una copia digitale. Per l’esattezza, è una delle applicazioni con cui Tim, Fastweb e Huawei si stanno ...

MATERA : Matera 2019 - cinque settimane con il circo contemporaneo : Per facilitare l'acquisto dei Passaporti per Matera 2019 e le prenotazioni degli spettacoli, durante le giornate di Circus+ l'Infopoint di Via Lucana resterà chiuso dalle 13:30 alle 14:30 e ...