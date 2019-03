Martedi 19 Marzo sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - martedì 19 marzo 2019. Su Rai1 «Meraviglie – La Penisola dei Tesori» : Alberto Angela Rai1, ore 21.25: Meraviglie – La Penisola dei Tesori Seconda puntata di Meraviglie, il programma condotto da Alberto Angela che ha come tema il patrimonio artistico e culturale italiano. Il percorso attraverso i tesori del nostro paese partirà da Ravenna, una città che da sola custodisce ben otto monumenti tutelati dall’Unesco come testimonianze uniche di un’epoca lontana in cui l’Italia transitava ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 19 marzo 2019 : anticipazioni puntata 5212 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 19 marzo 2019: A Palazzo Palladini vanno in scena le ultime concitate fasi del sequestro messo in atto da Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro)… Il sequestro di Giulia (Marina Tagliaferri), Franco (Peppe Zarbo) e Jimmy (Carlo Coppola) riuscirà a concludersi evitando una tragedia, o qualcuno rimarrà coinvolto senza rimedio? Sempre più geloso della ritrovata armonia fra Mariella ...

Meteo - le previsioni di domani martedì 19 marzo - : Il fronte freddo si sposterà velocemente dalle regioni settentrionali a quelle del Centro Sud dove il tempo è atteso più fresco e ventoso. Ma da metà settimana tornerà ovunque un clima primaverile con ...

Meteo - le previsioni di domani martedì 19 marzo : Meteo, le previsioni di domani martedì 19 marzo Il fronte freddo si sposterà velocemente dalle regioni settentrionali a quelle del Centro Sud dove il tempo è atteso più fresco e ventoso. Ma da metà settimana tornerà ovunque un clima primaverile con il ritorno del super anticiclone LE previsioni Parole chiave: ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 19 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1908 de Il SEGRETO di martedì 19 marzo 2019: Antolina vede arrivare Isaac e a quel punto fa finta che Elsa l’abbia aggredita. Isaac sembra crederle… Tiburcio sta frequentando Catalina, intanto Raimundo fa capire che Fernando sostituirà ancora Donna Francisca… Carmelo fa chiamare Saul al municipio: ha importanti comunicazioni per lui… Amancio pensa ancora alle parole di Elsa e di conseguenza inizia a ...

Oroscopo Paolo Fox di domani : le stelle di martedì 19 marzo : Oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: previsioni domani di Paolo Fox, 19 marzo Cosa si dovranno aspettare i primi quattro segni dello zodiaco secondo l’Oroscopo di domani di Paolo Fox, 19 marzo, che è anche la Festa del Papà? ARIETE: sono pronti per affrontare una primavera di rinascita che porterà grande energia e aria di rinnovamento. In amore vivranno delle novità non indifferenti. TORO: potrebbero innervosirsi per niente, domani, ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni di martedì 19 marzo 2019 : Il PARADISO DELLE SIGNORE 19 marzo 2019, anticipazioni puntata n. 137: Riccardo (Enrico Oetiker), per disintossicarsi, si è trasferito a casa di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che, pur di sostenere l’amico, è costretto a stare per un po’ lontano dal PARADISO DELLE SIGNORE… Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) nasconde alla famiglia il luogo dove si trova Riccardo… Lisa Conterno (Desiree Noferini) cerca di scoprire ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 19 marzo 2019 : anticipazioni puntata 667 di Una VITA di martedì 19 marzo 2019: Blanca va da Diego insieme a Samuel: vogliono sperimentare un nuovo trattamento, l’exanguinotrasfusione. Il dottor Quiles, però, avvisa tutti che la cura non è affatto priva di rischi… Ursula mostra al figliastro Samuel la lettera che Blanca aveva scritto a Diego… Olga si convince a portare Diego in ospedale e Samuel intende fare da volontario come donatore per la ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 19 marzo 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 19 marzo 2019: Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) si sono lasciati e ora Brooke (Katherine Kelly Lang) è molto dispiaciuta per sua figlia… Ridge (Thorsten Kaye) è ovviamente molto contento per Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che vive la prospettiva di poter riavere la sua famiglia… Brooke rincuora Hope, dicendole che sicuramente Liam la ama ancora e che prima o poi tornerà da ...

Oroscopo del giorno 19 marzo : martedì incandescente per Ariete - Acquario e Capricorno : Le previsioni dell'Oroscopo del giorno 19 marzo 2019 annunciano più di qualche novità per Leone, Acquario e Capricorno. Invece per i restanti segni come sarà la giornata di martedì? Scopriamolo insieme analizzando l'astrologia del giorno applicata ai settori della vita legati all'amore, al lavoro e alla salute. Ecco a seguire come saranno le stelle segno per segno a partire dall'Ariete fino ad arrivare ai Pesci. Oroscopo, previsioni per martedì ...

Il Collegio - da martedì 19 marzo le repliche della seconda stagione : Si riaprono le porte de Il Collegio: appena conclusosi l’anno scolastico 1968, con un salto temporale all’indietro di alcuni anni tornano su Rai 2 le lezioni, le baruffe e le lacrime degli studenti della classe 1961. Ogni martedì, per quattro settimane, verrà infatti trasmessa una puntata in replica della seconda stagione del reality, nato in Regno Unito e giunto in Italia nel 2017.Forte del successo dell’edizione appena trascorsa, che ha ...

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (11.1%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

