Marocco | preso latitante napoletano | è ritenuto il killer di Ciro Russo

Camorra - preso in Marocco omicida boss : 13.14 Antonio Prinno, 43 anni, latitante appartenente al clan camorristico MissoMazzarella, è stato arrestato in Marocco dai carabinieri del reparto operativo di Napoli, in collaborazione con la polizia marocchina. Prinno,latitante dal 2014, deve rispondere dell'omicidio del giovane boss Ciro Russo, ucciso a Boscoreale (NA) il 4 dicembre del 2003. E' accusato di omicidio in concorso aggravato dalle finalità mafiose. Al momento è stato ...