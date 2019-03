Marocchino che investì la figlia | Severo | ma l' ho fatto per il suo bene

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) Il padre-padroneche tirò sotto con l"auto laperché troppo integrata nella comunità parla dal carcere, difendendo il suo folle gesto: "Non ho mai messo le mani addosso a mia: sono, ma lo faccio per ildei miei figli", le parole rilasciate al giudice per le indagini preliminare in occasione dell"interrogatorio di garanziaL'episodio di violenza in quel di Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli dove il 53enne ha cercato di uccidere laventenne dopo l'ennesimo litigo, perché quest'ultima voleva vivere all'occidentale, come tutti i ragazzi della sua età del posto.La giovane voleva trovare lavoro e per farlo si è messa a distribuire curricula a destra e a manca: la cosa haimbestialire il genitore che si è messo al volante per impedirle di arrivare alla stazione per prendere il treno.È stata proprio in questa occasione che l"uomo ha ...

