Mare Jonio | la Guardia Costiera autorizza punto di fonda | la nave è a ridosso di

La nave Mare Jonio con 49 migranti a bordo è a ridosso di Lampedusa : La nave 'Mare Jonio' di Mediterranea Saving Humans, con 49 migranti soccorsi ieri, si trova a ridosso di Lampedusa. È stato autorizzato un punto di fonda in considerazione delle condizioni meteo e di quelle dei migranti che secondo il capo missione Luca Casarini "sono provati. Non è stato autorizzato lo sbarco, abbiamo una bandiera italiana e lo chiediamo con forza". Secondo quanto ricostruisce la Ong, una unità della Guardia di ...

"Ora rotta su Lampedusa". È scontro Mare Jonio-fiamme gialle : Altissima tensione tra la Mara Jonio e la Guardia di Finanza. Subito dopo le 7:00 di questa mattina la Guardia Costiera ha autorizzato un punto di fonda per la nave della ong italiana che ormai sarebbe prossima alle coste di Lampedusa con a bordo 49 migranti. La Guardia di Finanza però avrebbe negato al natante l'ingresso nelle acque territoriali. La nave avrebbe violato le regole e l'ordine della Gdf. E così adesso la nave scortata da due unità ...

Migranti : Mare Jonio arrivata a Lampedusa - ma c'è divieto di sbarco : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - E' arrivata a Lampedusa la nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans, che ha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche, 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. La nave si è sistemata a Sud dell

Migranti - la ong Mare Jonio arrivata a Lampedusa : ma c'è divieto di sbarco : E' arrivata a Lampedusa la nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans, che ha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche, 49 persone che si trovavano a bordo di...

Migranti - nave Mare Jonio a Lampedusa - ma c'è divieto di sbarco : Migranti, nave Mare Jonio a Lampedusa, ma c'è divieto di sbarco L’organizzazione è intervenuta, in acque Sar libiche, per aiutare un gommone in avaria. A bordo anche 12 minori. Salvini: "I porti erano e rimangono chiusi". Parole chiave: ...

Migranti - Mare Jonio giunta a Lampedusa : 7.59 La nave Mare Jonio della Ong Mediterranea Saving Humans, con a bordo i 49 Migranti, fra cui 12 minori soccorsi in acque internazionali, è giunta a Lampedusa. Al momento è ferma a sud dell'isola siciliana per ripararsi dal maltempo. Di li "non si possono muovere" a causa del divieto di sbarco. La Guardia Costiera ha autorizzato alla nave un punto di fonda, ma non è stato assegnato un porto sicuro di sbarco.Una unità della GdF la controlla ...

La 'Mare Jonio' è giunta a Lampedusa. Migranti bloccati a bordo : "Divieto di sbarco" : E' arrivata a Lampedusa, la nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans, che ieri sera ha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche , 49 persone che si trovavano a ...

Nave Mare Jonio arrivata a Lampedusa - ma c'è divieto di sbarco : Nave Mare Jonio arrivata a Lampedusa, ma c'è divieto di sbarco L’organizzazione è intervenuta, in acque Sar libiche, per aiutare un gommone in avaria. A bordo anche 12 minori. Salvini: "I porti erano e rimangono chiusi". Parole chiave: ...

Migranti - nave Mare Jonio verso Lampedusa nonostante divieto Gdf - Guardia costiera autorizza punto di fonda : Cronaca nave Ong italiana soccorre 49 Migranti. Direttiva di Salvini: "Chi soccorre Migranti illegalmente viola la sicurezza pubblica" di ALESSANDRA ZINITI e GIORGIO RUTA Il medico Guido Di Stefano ...

Mare Jonio - la Guardia Costiera autorizza punto di fonda - la nave si dirige a ridosso di Lampedusa. Ma la Gdf ribadisce il divieto : Momenti di grande tensione tra la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea , e la Guardia di Finanza. E alla fine, qualche minuto dopo le 7, la Guardia Costiera autorizza ...

Mare Jonio - la Guardia Costiera autorizza punto di fonda - la nave si dirige a ridosso di Lampedusa. Ma la Gdf ribadisce il divieto di ... : Momenti di grande tensione tra la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea , e la Guardia di Finanza. E alla fine, qualche minuto dopo le 7, la Guardia Costiera autorizza ...

Mare Jonio - la Guardia Costiera autorizza punto di fonda - la nave si dirige a ridosso di Lampedusa. Ma la Gdf ribadisce il divieto di entrare in acque territoriali : "Fermate i motori". La nave Jonio: "Siamo in pericolo di vita, proseguiamo". Casarini, capo missione: "Mare forza 7, cerchiamo di salvare la vita delle persone"

Diretta verso l'Italia la nave Mare Jonio con 49 migranti a bordo : Roma, 19 mar., askanews, - E' Diretta verso Lampedusa, 'ovvero verso il porto sicuro più vicino rispetto alla zona in cui è stato effettuato il soccorso', la nave Mare Jonio della ond Mediterranea ...

Mare Jonio - la Guardia Costiera autorizza punto di fonda - la nave si dirige a ridosso di Lampedusa. Ma il Gdf ribadisce il divieto di entrare in acque territoriali : "Fermate i motori". La nave Jonio: "Siamo in pericolo di vita, proseguiamo". Casarini, capo missione: "Mare forza 7, cerchiamo di salvare la vita delle persone"