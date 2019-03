Mare Jonio | la Guardia Costiera autorizza punto di fonda | la nave è a ridosso di

Nave Mare Jonio ferma davanti a Lampedusa. Il sindaco : “Porto aperto - venite”. Stop del Viminale : È ferma a un miglio e mezzo da Lampedusa la Nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che ha soccorso 49 migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. L’imbarcazione, che non ha l’autorizzazione allo sbarco, è circondata da tre motovedette, due della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera. Ieri Me...

La Mare Jonio con 49 migranti a bordo è davanti Lampedusa. "Fateli sbarcare" : Aggiornato alle ore 8,23 del 19 marzo 2019. La nave 'Mare Jonio' di Mediterranea Saving Humans, con 49 migranti soccorsi ieri, si trova a ridosso di Lampedusa. È stato autorizzato un punto di fonda in considerazione delle condizioni meteo e di quelle dei migranti che secondo il capo missione Luca Casarini "sono provati. Non è stato autorizzato lo sbarco, abbiamo una bandiera italiana e lo chiediamo con forza". Secondo quanto ...

La nave Mare Jonio con 49 migranti a bordo è a ridosso di Lampedusa : La nave 'Mare Jonio' di Mediterranea Saving Humans, con 49 migranti soccorsi ieri, si trova a ridosso di Lampedusa. È stato autorizzato un punto di fonda in considerazione delle condizioni meteo e di quelle dei migranti che secondo il capo missione Luca Casarini "sono provati. Non è stato autorizzato lo sbarco, abbiamo una bandiera italiana e lo chiediamo con forza". Secondo quanto ricostruisce la Ong, una unità della Guardia di ...

"Ora rotta su Lampedusa". È scontro Mare Jonio-fiamme gialle : Altissima tensione tra la Mara Jonio e la Guardia di Finanza. Subito dopo le 7:00 di questa mattina la Guardia Costiera ha autorizzato un punto di fonda per la nave della ong italiana che ormai sarebbe prossima alle coste di Lampedusa con a bordo 49 migranti. La Guardia di Finanza però avrebbe negato al natante l'ingresso nelle acque territoriali. La nave avrebbe violato le regole e l'ordine della Gdf. E così adesso la nave scortata da due unità ...

Mare Jonio - la Guardia Costiera autorizza punto di fonda - la nave è a ridosso di Lampedusa. Ma la Gdf ribadisce il divieto : Momenti di grande tensione tra la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea , e la Guardia di Finanza. E alla fine, qualche minuto dopo le 7, la Guardia Costiera autorizza ...

