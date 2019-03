Mare Jonio arrivata a Lampedusa | GdF salita a bordo | ' Vi intimiamo l' alt'

La Mare Jonio ancorata a ridosso di Lampedusa. La Finanza sale a bordo : Roma, 19 mar., askanews, - La nave Mare Jonio è ancorata a ridosso dell'isola di Lampedusa per ripararsi dal maltempo. Lo indica Mediterranea Saving Humans su Twitter. Lo sbarco dei migranti non è ...

Mare Jonio - l’ong italiana che ha disobbedito a Salvini : Un’immagine dei soccorsi del 18 marzo tratta dall’account Twitter di Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) No, non sarà un nuovo caso Diciotti. Non fosse perché la Diciotti è un’imbarcazione militare appartenente alla Guardia Costiera e la Mare Jonio fa invece riferimento alla ong Mediterranea. L’unica che, in questi mesi di black-out della paura, ha continuato a pattugliare le miglia sguarnite dai soccorsi, dove neanche più ...