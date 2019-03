Marco Carta pensa a papà Valter e rivela | “Vorrei sapere…”

lanostratv

(Di martedì 19 marzo 2019)al padre e fa una dedica speciale sui social Oggi, 19 marzo, ricorre la Festa dele diventa anche l’occasione giusta per scrivere un augurio, un pensiero speciale al proprio genitore, per ricordargli magari l’affetto che si prova per lui. In queste ore molti personaggi Vip stanno ricordando il proprio padre, tra cuiche ha scritto sui social una dedica:“Non ti ricordo e non so immaginare di ritrovarti fermo sulle scale. Vorrei sapere dove ti trovi, ma ovunque tu sia spero ti arrivi il mio pensiero. Auguri”.La prima parte del messaggio fa riferimento ad una frase del brano di‘Una Foto di Me e di Te’ e, in particolare, del primo appuntamento mancato nella sua vita, ovvero quello con il padreche ha aspettato per due ore seduto sulle scale ma non è mai arrivato, non si è presentato. ...

OndeFunky : La mia intervista #plasticfree a @MARCOCARTA85 è su #Ondefunky e adesso che Bonnie&Clyde si sono ritrovati non ce n… - caterinabalivo : Le confessioni di @MARCOCARTA85 e Luca Ward nel salotto di @vienidameRai Ci vediamo oggi in diretta per una puntat… - UnioneSarda : #MarcoCarta: 'Mia madre era bellissima'. E la Balivo si commuove #Spettacoli -