Manovra | Dombrovskis | ' Italia ripensi gli obiettivi di bilancio'

L'Ue boccia l'Italia : 'La Manovra non aiuta la crescita - squilibri eccessivi' - Dombrovskis : 'Situazione preoccupante' : Secondo Bruxelles, il Paese ha ancora squilibri economici "eccessivi". Dombrovskis ha chiarito che "il debito non scende a causa dei piani economici deboli del governo" e che "in generale lo slancio ...