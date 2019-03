Maltempo 2017 | al via 149 interventi in Abruzzo per 62 milioni di euro

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) La Regioneha dato il via a 149per complessivi 62diaffidati a 68 Comuni fuori dai due crateri dei terremoti, dell’Aquila del 2009, e del Centro Italia del 2016 e, e alle Province di Pescara e Chieti per il dissesto idrogeologico causato dalle nevicate a daldel gennaio delSi tratta della prima tranche dei 202di, in tre annualità, riservato all’che fanno parte dello stanziamento del governo italiano per il dissesto idrogeologico delLo hanno reso noto il presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto De Annutiis, in una conferenza stampa che si e’ svolta all’Aquila e il direttore della protezione civile regionale, ...

