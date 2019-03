Malika Ayane contro il razzismo | “Bloccare i barconi per fare politica è disumano”

Virginia Raffaele con le imitazioni travolge Sanremo : da Malika Ayane a Fiorella Mannoia : L'Ariston è in tutto piedi per Virginia Raffaele, nella prima esibizione veramente convincente sul palco dell'Ariston: in prima fila, anche l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, il ...

Malika Ayane al Teatro Nuovo Giovanni da Udine : Dieci canzoni scritte da Malika nell'arco di due lunghi e intensi anni di lavoro trascorsi a guardarsi dentro e intorno, alla ricerca di punti di vista sempre nuovi e diversi per offrire al mondo le ...

Malika Ayane : "A volte mi dicono : 'Tuo padre è marocchino - ma è buono'. I migranti? Lasciali morire ha un che di disumano" : La cantante Malika Ayane ha affrontato la questione del razzismo in un'intervista per Vanity Fair, a partire dal suo passato atipico. Figlia di madre italiana e padre marocchino, i genitori hanno scelto l'Italia dopo essersi conosciuti in Marocco. Nella sua posizione sull'immigrazione "non c'è identificazione: è semplice compassione umana", ha detto.Lei è figlia dell'integrazione: madre italiana e padre ...

Malika Ayane : «A quelli che mi dicono : tuo padre è marocchino ma è buono» : Malika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneQuesta intervista è tratta dal numero 4 di Vanity Fair in edicola fino al 23 gennaio 2019 >> Malika Ayane è in una fase della vita in cui pensa spesso a David Bowie. Quando è indecisa sulla direzione da prendere, una domanda la aiuta a orientarsi: che cosa farebbe Bowie al mio posto? Risposta: sperimentare, spiazzare, osare, reinventarsi di continuo. Eccola ...

Malika Ayane e il body shaming : “Sui social cattiveria incredibile. Mi fa male” : Malika Ayane vittima di body shaming sui social: “Mi fa male quando leggo critiche negative” Il mondo dei social, e in generale quello del web, non sempre è un posto tranquillo, soprattutto se si è conosciuti e, quindi, sovraesposti rispetto a chi famoso non lo è. Questo lo sa bene Malika Ayane che, in un’intervista […] L'articolo Malika Ayane e il body shaming: “Sui social cattiveria incredibile. Mi fa male” ...

Malika Ayane sarà da domani in Sicilia con il suo “Domino tour”. : Malika Ayane sarà da domani in Sicilia per due appuntamenti del “Domino Tour“. Il live sarà il 23 gennaio al