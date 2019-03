«Mal di pancia Griezmann | il francese lancia segnali al Barcellona»

Amministrazione comunale di Ragusa : primi Mal di pancia? : Amministrazione comunale di Ragusa: primi mal di pancia? Fratelli d’Italia si sente trascurato. Peppe Cassì risponde: nessuna esclusione

Icardi - Mertens - Cutrone La A con il Mal di pancia : In principio fu Icardi. I cui malumori nei confronti del mondo , dorato, in cui vive non sono mai stati nemmeno celati: la telenovela che lo riguarda andrà avanti ancora chissà per quanto e nessuno se ne meraviglierà. Oltre a Maurito, però, la primavera ...

Galles - bambina ha Mal di pancia e genitori scoprono che è un tumore : in fin di vita : Una storia terribile e dolorosa giunge dal Galles, dove una bambina di appena sei anni, Aaliyah Route, ha scoperto di avere un tumore al rene al quarto stadio, con la presenza di metastasi su fegato e polmoni. La piccola è praticamente in fin di vita e il suo male è stato diagnosticato semplicemente a seguito di un apparentemente banale mal di pancia che la bambina aveva cominciato a lamentare. Nel giro di due giorni, infatti, secondo quanto ...

Sport e politica - la Lega ha il Mal di pancia : Il resto è cronaca politica delle ultime ore: Nunzi e Scardozzi hanno lasciato il Carroccio e sono passati a Fratelli D'Italia mentre Ludovica Salcini, a sorpresa, è scesa a più miti consigli e ha ...

Mal di pancia a 5 stelle : Timori e perplessità. Il voto sulla Diciotti e su Matteo Salvini lascia strascichi dentro il Movimento 5 stelle e continua a serpeggiare un certo malessere che nasce dal voto online di lunedì, poi certificato da quello pronunciato ieri nella Giunta delle immunità dagli esponenti pentastellati, che ha 'salvato' l'alleato di governo leghista con il 59% dei voti contro un 41% che invece avrebbe voluto processare Salvini. I timori sono ...

Rousseau - Nugnes 5S 'Così si alimenta recessione etica e morale'. Il Mal di pancia grillino sul blog delle stelle : Per me la votazione non è valida: Salvini deve essere processato! State snaturando questo movimento, svegliatevi!!' GMignano propone la sua analisi politica. 'Mai come adesso si è spaccato il ...

Marotta : 'Non si può criticare Spalletti. Il Mal di pancia di Perisic? Niente da nascondere - ne ho parlato perché...' : Ivan dimostrerà coi fatti di essere all'altezza non solo dell'Inter, perché non dimentichiamo che è anche un vice-campione del mondo'. Marotta conclude: ' Oggi sono contento di vedere in campo ...

Napoli - per i dottori è Mal di pancia ma muore a casa : aveva un feto in grembo : Soltanto qualche giorno fa avevamo portato alla luce il grave episodio di cronaca accaduto nella provincia di Napoli in cui una donna di appena trentasei anni, Anna Siena, è deceduta dopo aver accusato dei forti dolori di pancia e dopo essere stata rimandata a casa dai medici sottovalutando il problema. Ebbene, la ragazza dopo poco ha accusato un graduale aumento di questi dolori che le hanno causato il decesso. A seguito dell'autopsia ...

