Luca Casarini | il ribelle veneto dalle Tute bianche ai migranti della Mare Jonio

Riecco Luca Casarini - dai centri sociali alla nave Ong : Il giro del mondo di Luca Casarini non è ancora finito. A 51 anni l'ex big dei no-global italiani si trova a bordo della nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans, ha i gradi di capo missione e lancia appelli per far sbarcare in porto i 49 migranti soccorsi il 18 marzo al largo di Lampedusa. Dietro di sé Casarini ha una lunga carriera che lui stesso definisce, nella biografia del suo blog sull'HuffPost, “un caleidoscopio”. Cioè un ...

Luca Casarini - chi è l'uomo a capo della nave Ong Mare Jonio - Sky TG24 - : Nato a Mestre 51 anni fa, è uno storico leader no global, a capo dei Disobbedienti del G8 di Genova. Ora, con la ong Mediterranea, ha comprato un vecchio rimorchiatore per andare nel Mediterraneo a ...

Luca Casarini - chi è l’uomo a capo della nave Mare Jonio : Luca Casarini, chi è l’uomo a capo della nave Mare Jonio Nato a Mestre 51 anni fa, è uno storico leader no global, a capo dei Disobbedienti del G8 di Genova. Ora, con la ong Mediterranea, ha comprato un vecchio rimorchiatore per andare nel Mediterraneo a salvare i migranti Parole chiave: ...

Chi è Luca Casarini - l'ex attivista no-global che ora salva i migranti : Ex leader dei centri sociali al G8 di Genova, ha guidato proteste contro la guerra in Iraq e in Afghanistan, per poi diventare un difensore delle partite iva

Matteo Salvini attacca Luca Casarini : "Ecco chi è il pluripregiudicato che guida la Mare Jonio" : "Ecco Luca Casarini, noto tra l'altro per aver aperto l'osteria 'allo sbirro morto', pluripregiudicato, coccolato da pd e sinistra oggi alla guida del centro sociale galleggiante arrivato davanti a lampedusa", inizia così con cui Matteo Salvini mostra la foto dell'attivista oggi alla guida della missione della nave Mare Jonio, che è ferma a largo di Lampedusa con a bordo 48 migranti. "E noi dovremmo cedere a questi personaggi? ...

Luca Casarini - spirito "disobbediente" dal G8 di Genova al salvataggio dei migranti : Veneziano, 51 anni, ex leader dei no global, Luca Casarini è il capo missione della Mare Jonio, l'imbarcazione della ong...

Chi è Luca Casarini - l’ex attivista no-global che ora salva i migranti : Luca Casarini a una manifestazio no global nel 2001 a Roma (foto: Crenato Franceschini/LAPRESSE) Alle 7 di mattina di martedì 19 marzo è arrivata in acque italiane un’altra nave con a bordo 49 migranti. Si tratta di Mare Jonio, un ex rimorchiatore battente bandiera italiana rimesso a nuovo nel 2018 grazie ai finanziamenti raccolti dalla Ong Mediterranea Saving Humans e da Luca Casarini, oggi capomissione. A proposito di quest’ultimo, ...

Luca Casarini - chi è il capo missione della Mare Jonio : Luca Casarini è il capo missione della Mare Jonio , l'imbarcazione dell'ong Mediterranea Saving Humans che ha soccorso in acque internazionali 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone in ...

Ong Mediterranea - "il centro sociale galleggiante". Matteo Salvini fa il nome : l'ex antagonista Luca Casarini : Un "centro sociale galleggiante". Così, al Viminale, definiscono la Ong Mediterranea e la sua nave Mare Ionio, che in queste ore è ferma a una miglia e mezza da Lampedusa con 50 migranti a bordo, salvati al largo della Libia. E lo stesso ministro degli Interni Matteo Salvini punta il dito contro la

Chi è Luca Casarini - ex Disobbediente che salva i migranti : Ma è la contestazione del G8 di Genova a farlo salire agli onori della cronaca nella veste di portavoce e leader dei Disobbedienti. Candidato nel 1999 alle elezioni comunali di Padova, Casarini è ...

Luca Casarini - l'Ong per i migranti - coworking e partita Iva : Intanto ha aperto la partita Iva e ha un'attività di coworking, «non solo spazio di lavoro condiviso ma un progetto di comunità creativa e laboratorio di pratiche di economia partecipativa». Anche da ...