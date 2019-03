Luca Bruno | «Mi ha sorpreso non veder pubblicata in Italia la mia foto del gesto di

ilnapolista

(Di martedì 19 marzo 2019) L’unica immagine che contiene la notizia C’è unagrafia, almeno noi ne abbiamo trovata soltanto una, che porta con sé la notizia delprovocatorio di Cristiano Ronaldo davanti ai tifosi dell’Atletico Madrid al termine di Juventus-Atletico finita 3-0 in Champions. È la Champions che certifica la provocazione di Ronaldo nei confronti dei tifosi avversari.È con ogni probabilmente l’unica immagine che non si sofferma esclusivamente su Ronaldo, che non lo inquadra di faccia e o di lato, ma che restituisce il senso completo del suo, che contiene la notizia. Che dimostra la provocazione di Cristiano Ronaldo nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid. E lo fa proponendo la prospettiva in cui Cr7 si rivolge ai tifosi dell’Atletico presenti allo stadio. Lagrafia è stata scattata dalreporterche il Napolista ha intervistato.«Non ...

