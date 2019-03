Lotta ai tumori | la settimana della prevenzione a Milano VIDEO

CUNEO/ Lunedì 11 marzo al fianco della donna nella Lotta contro i tumori : Lunedì 11 marzo alle ore 17-19 nel Salone d'Onore del Municipio del Comune di CUNEO in via Roma 28 a CUNEO si terrà l'appuntamanto "Insieme per la salute della donna: la prevenzione dei tumori nel ...

Limoni per la ricerca nella Lotta ai tumori : I Limoni per la ricerca, un progetto della Fondazione Umberto Veronesi, realizzato in partnership esclusiva con Citrus, azienda di Cesena

Progetto Martina : 'La Lotta ai tumori comincia dalla scuola' : ... Josefa Idem, atleta olimpionica, Umberto Suprani, Presidente Regionale CONI, Roberto Giovanni Fagnani, Assessore del Comune di Ravenna con delega allo sport, Alessandro Emiliani, Presidente della ...

Lotta contro i tumori : un inibitore blocca la crescita del neuroblastoma : C’è un nuovo passo avanti nella Lotta contro il neuroblastoma, la forma tumorale più diffusa tra quelle che colpiscono i bambini al di sotto dei cinque anni. I risultati di uno studio realizzato da un gruppo internazionale di ricerca con il sostegno di AIRC, pubblicati sulla rivista Science Translational Medicine, hanno individuato un nuovo possibile inibitore delle cellule tumorali. Al centro dell’indagine degli studiosi c’è MYCN, un oncogene ...

La Fondazione Umberto Veronesi scende in campo ancora una volta a sostegno della Lotta contro i tumori che colpiscono bambini e adolescenti : Dal 3 al 23 febbraio è possibile sostenere Fondazione Umberto Veronesi con un SMS da telefono cellulare o una chiamata da rete fissa al 45516 per dare ai bambini e ai ragazzi malati di tumore la speranza di combattere questa terribile malattia e diventare grandi. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei ...

Convegno sulla Lotta ai tumori A Catania un Premio Nobel : ... sugli sforzi che insieme dobbiamo sviluppare per attenzionare solide basi scientifiche sull'argomento e ristabilire la verità della scienza ed il primato della prevenzione. Abbiamo già - aggiunge il ...