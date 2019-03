Lo scontro Lega-M5s sul condono edilizio

Basket - Eurolega 2019 - 26a giornata : a Milano arriva l’Olympiacos di David Blatt - scontro vitale per fare un passo verso i quarti : La quintultima giornata di regular season per l’Eurolega 2018-2019 si avvia con ben sei squadre in lotta per tre posti che valgono i quarti di finale: Baskonia, Olimpia Milano, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Bayern Monaco. Il calendario propone, in questa settimana, proprio lo scontro diretto tra Milano e Olympiacos, una partita che all’andata vide gli uomini di Simone Pianigiani prevalere per 75-99 in quel del Pireo. ...