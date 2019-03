LIVE Eczacibasi-Conegliano | Champions League volley in DIRETTA | 1-3 | si va al golden set!

oasport

(Di martedì 19 marzo 2019) Buon pomeriggio e benvenuti alladi, partita di ritorno dei quarti di finale della2018-2019 difemminile. Missione quasi impossibile per la formazione italiana, chiamata a ribaltare la sconfitta subita all’andata con il punteggio di 0-3 (21-25; 25-27; 22-25) per superare il turno. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli scenderanno in campo con la consapevolezza di non avere più nulla da perdere, determinate a giocarsi il tutto per tutto lottando su ogni pallone e non regalando nulla alle avversarie.La compagine turca dell’Istanbul è sicuramente tra le principali favorite e può contare su giocatrici del calibro della serba Tijana Boskovic e della sudcoreana Kim Yeon-Koung, dominanti nella partita di andata. Servirà una prestazione davvero perfetta da parte di Miriam Sylla e compagne, alle quali non ...

