Lite Kessié-Biglia | cosa succede adesso in casa Milan?

Gattuso : “Inter meglio di noi. Lite Biglia-Kessié? Per me è la sconfitta più brutta” : Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta nel derby. Il tecnico del Milan ha analizzato la partita e si è detto amareggiato per il bruttissimo episodio tra Biglia e Kessié, protagonisti in negativo di una Lite in panchina dopo la sostituzione del calciatore ivoriano. Di seguito le parole dell’allenatore rossonero. Sulla partita: “L’Inter ha fatto molto meglio di noi nel primo tempo, nel secondo ...

Kessiè e Biglia chiedono scusa dopo la Lite : “figuraccia - colpa dell’adrenalina. Ci dispiace per Gattuso - sappiamo quanto ci tiene” : dopo la lite in panchina, Kessiè e Biglia si sono presentati davanti alle telecamere per scusarsi pubblicamente con società, tifosi e soprattutto Gattuso: litigio nato dall’adrenalina del momento Brutto episodio accaduto nei minuti finali di Milan-Inter. Arrabbiato per la sostituzione, Frank Kessiè ha litigato con Lucas Biglia prima di sedersi in panchina. Fra i due è volata qualche parola di troppo ed è stato provvidenziale ...

Lite Kessiè-Biglia - il motivo è clamoroso! Delusione per il cambio e parole pesanti : la ricostruzione dell’accaduto : Lite Kessiè-Biglia nei minuti finali di Milan-Inter. Il centrocampista ivoriano trattenuto a astento dai compagni: l’argentino chiede rispetto e la situazione rischia di scappare di mano Incredibile quanto accaduto durante i minuti conclusivi di Milan-Inter. Fran Kessiè, sostituito nel quarto d’ora finale per lasciare spazio a Cutrone, si è seduto in panchina infuriato per la sostituzione, avvenuta in un momento caldissimo del ...

