Liga | dal prossimo anno il Barcellona torna alla maglia catalana

Tennis – Rivoluzione nel circuito ATP : shot clock obbLigatorio dal 2020 : Rivoluzione nel Tennis a partire dal 2020: Tennisti obbligati a rispettare lo shot clock Cambiano le regole del Tennis moderno. Per rendere più fluido il gioco durante i match, l’assemblea Tennistica internazionale ha deciso che dal 2020 lo shot clock sarà obbligatorio nel circuito ATP. Dopo essere stato sperimentato durante le ATP Next Gen Finals e nell’ultimo US Open, i Tennisti saranno obbligati a rispettare la nuova regola a ...

Acquisti online - dal 14 settembre in tutta Europa sarà obbLigatoria l’autenticazione in due fattori per garantire i clienti : Nell’ottica di tutelare al meglio i consumatori che fanno Acquisti online, l’Unione Europea ha deciso che dal 14 settembre 2019 entrerà in vigore in tutti i mercati dell’eurozona la Strong Customer Authentication (SCA) prevista dalla direttiva PSD2 (Payment Services Directive) dell’11 dicembre 2017 e recepita dall’Italia con decreto legislativo del 13 gennaio 2018. È un requisito obbligatorio di autenticazione in due ...

Liga : il Barcellona batte il Rayo 3-1 e ritorna a +7 dall'Atletico : Nella 27.a giornata della Liga , il Barcellona piega nella ripresa il Rayo Vallecano 3-1 e riporta a 7 i punti di vantaggio sull' Atletico Madrid . Gli ospiti passano in vantaggio al 24' con un gran ...

Ligabue : esce oggi l'attesissimo album di inediti 'Start' - il 14 giugno parte dallo Stadio San Nicola di Bari il tour negli stadi : ... "Polvere di stelle", "Ancora noi", "Luci d'America", "Quello che mi fa la guerra", "Mai dire mai", "Certe donne brillano", "Vita morte e miracoli", "La cattiva compagnia", "Io in questo mondo", "Il ...

Certe donne brillano di Ligabue anticipata dallo Spot Vodafone per la Festa della Donna (video) : Certe donne brillano di Ligabue arriva con qualche giorno di anticipo rispetto al rilascio del nuovo album che ha in programma per l'8 marzo. Il brano fa da colonna sonora allo Spot Vodafone che è stato concepito nell'ambito della campagna televisiva e digital messa in atto per la Festa della Donna. L'8 marzo è anche la data di rilascio del suo nuovo album, Start, nel quale è contenuto proprio il brano che in questi giorni stiamo ascoltando ...

Mamma obbLiga figlio (non celiaco) a mangiare gluten free e ad allontanarsi dal papà "dispensatore di pane e pasta" : Una donna che finisce a giudizio e perde la patria potestà del figlio a causa della sua ossessione per gli alimenti senza glutine: accade a Roma. La madre, dopo aver allontanato il padre del piccolo con false accuse (sostenendo che fosse violento e volesse avvelenare il figlio col glutine), è stata accusata di maltrattamenti. A riportare la vicenda è Il Messaggero.La donna era convinta che il bambino, ormai 12enne, fosse ...

Frenata automatica d’emergenza - dal 2020 in Europa obbLigatoria su tutti i veicoli di nuova immatricolazione : Tra le tecnologie di assistenza alla guida più diffuse, difficile non trovare la Frenata automatica di emergenza: a prescindere da come ciascun costruttore voglia chiamarla – Emergency Brake Assist, Autonomous Emergency Breake oppure Automatic Emergency Breaking – dal 2020 in Europa questa diventerà obbligatoria per legge. Un provvedimento che il Parlamento Europeo aveva accolto favorevolmente già nel novembre del 2017 e che ora la Commissione ...

Auto - dal 2022 obbLigatorio il sistema di frenata di emergenza autonoma : I cosiddetti tamponamenti sono gli incidenti più frequenti nei centri urbani, dove il traffico procede a bassa velocità ma spesso richiede frenate improvvise. E se l'attenzione alla guida non è massima... danni, constatazione amichevole, assicurazione, Autofficina. Insomma, una gran seccatura. Non s

Numero verde Inps : call center obbLigatorio - cosa cambia dal 2019 : Numero verde Inps: call center obbligatorio, cosa cambia dal 2019 call center Inps 2019, cosa cambia a gennaio Non tutti sanno che a partire da gennaio 2019 le sedi Inps non si potranno più contattare direttamente. Infatti, con il nuovo anno, tutte le chiamate inoltrate ai centri dell’ente previdenziale dovranno passare attraverso il contact center nazionale. Insomma, tutti i numeri finora conosciuti dagli utenti verranno dismessi. Inps: ...

Liga - Real Madrid sconfitto a sorpresa in rimonta dal Girona al Bernabeu : La rimonta riuscita in Champions League in casa dell'Ajax è l'arma che in Liga si ritorce contro il Real Madrid, sconfitto 2-1 al Santiago Bernabeu dal Girona dopo essere andato in vantaggio nel primo ...

Liga - Real Madrid-Girona 1-2 : Blancos a -9 dal Barcellona : MADRID - Un clamoroso capitombolo al Santiago Bernabeu, che può pregiudicare la corsa per il titolo nella Liga. E' quello in cui è incappato il Real Madrid, nella 24esima giornata di campionato ...

Automobili : dal 2020 sarà obbLigatoria la frenata automatica d’emergenza : All’inizio del 2020 entrerà in vigore l’obbligo della frenata automatica di emergenza per tutti i veicoli di nuova immatricolazione. Il dispositivo (Aeb) arresta il mezzo in caso di pericolo, inteso come un ostacolo improvviso sul suo percorso. A renderlo noto sul proprio sito web è stata la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Unece), specificando che si tratta di un’innovazione tecnologica che aiuterà ...

Liga : Atletico Madrid distratto dalla Juve - basta Griezmann con il Rayo Vallecano : Madrid - Un Atletico Madrid tutt'altro che convincente si impone in trasferta sul Rayo Vallecano . Ai Colchoneros basta un gol di Griezmann nella ripresa. Prestazione davvero poco brillante per gli ...

Inter - dalla BundesLiga il dopo Icardi? : L' Inter pensa al dopo Icardi . Come scrive il Corriere dello Sport , oltre a Lukaku e Dzeko , nel mirino dei nerazzurri ci sono Timo Werner dell' RB Salisburgo e Duvan Zapata dell' Atalanta .