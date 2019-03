L' ex viceministro Enrico Zanetti | Bruxelles complicava le cose per Etruria&Co invece

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) "Di fronte ad ogni dubbio interpretativo la Commissionedi provare a risolvere i dubbi sembrava volesse renderli più complicati".ai tempi del divieto imposto dalla Commissione Ue all'intervento del Fondo interbancario a sostegno degli istituti italiani in difficoltà era sottosegretario all'Economia, poifino alla nascita del Governo Gentiloni. In una intervista ad HuffPost,commenta la sentenza della Corte Ue che ha annullato la decisione didel 2015 di vietare l'intervento del Fitd per Tercas, ma soprattutto per Etruria, CariChieti, CariFerrara e Marche, per presunto aiuto di Stato. Decisione che costrinse l'Italia ad applicare le norme sul burden sharing, mandando in fumo i risparmi di migliaia di cittadini attraverso l'azzeramento delle obbligazioni subordinate, oltre alle azioni."L'atteggiamento che ...

