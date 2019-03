L’Eredità | nuovo regolamento per il Campione

davidemaggio

(Di martedì 19 marzo 2019) Flavio InsinnaAria di novità a L’Eredità. Flavio Insinna ha annunciato una modifica aldel quiz di Rai 1 che riguarda la carica di ‘’. Da ieri, infatti, qualora un concorrente diventi almeno sette volte di seguito ‘’, cioè partecipa sette o più volte di seguito al gioco finale de ‘La ghigliottina’ (a prescindere che vinca o meno il montepremi in palio), acquisisce una ‘vita’.La nuova ‘vita’ acquisita gli darà la possibilità di partecipare alla prima puntata successiva a quella in cui è stato eliminato (e quindi non ha raggiunto il gioco finale). Prenderà parte al programma nel ruolo di sfidante. Chiaramente la ‘vita’ acquisita sarà sempre una anche nel caso in cui le vittorie consecutive conseguite da lui siano superiori al numero 7.Il concorrente ex, pertanto, ...

GiovanniPortel8 : RT @Riri192613: sono aumentati i licenziamenti e la precarietà con il #JOBSACT. Il #pd ha lasciato in eredità al nuovo Governo legittimamen… - andreaslaw : RT @Riri192613: sono aumentati i licenziamenti e la precarietà con il #JOBSACT. Il #pd ha lasciato in eredità al nuovo Governo legittimamen… - paolaokaasan : RT @Riri192613: sono aumentati i licenziamenti e la precarietà con il #JOBSACT. Il #pd ha lasciato in eredità al nuovo Governo legittimamen… -