Le startup sfondano quota 10mila in Italia E fatturano 1 miliardo

(Di martedì 19 marzo 2019) L’ecosistema delleinè in costante crescita. E nel 2019 per la prima volta superano leunità quelle registrate e censite da Infocamere. Alla fine del 2018 il fatturato complessivo riportato dalle piccole e medie imprese innovative allora iscritte – circa 9.690 – si aggirava attorno a undi euro.Da un punto di vista geografico, sono soprattutto Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna a registrare i numeri più alti di, rispettivamente con 2.525 imprese, 1.116 e 888. Molto bene poi anche Veneto (con 874 aziende) e Campania (783).A incidere positivamente su questa crescita sono state soprattutto le politiche governative attivate a partire dal 2012 dall’allora governo tecnico presieduto dal presidente Mario Monti, il quale aveva iniziato a prevedere delle forme di agevolazione fiscale per gli investimenti in favore delleinnovative.E ...

