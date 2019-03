Le primarie democratiche negli Stati Uniti si annunciano affollate

La deputata americana Tulsi Gabbard si è ufficialmente candidata alle primarie democratiche per le prossime elezioni presidenziali : La deputata americana Tulsi Gabbard si è ufficialmente candidata alle primarie del Partito Democratico in vista delle elezioni presidenziali del 2020, come aveva già annunciato. Lo ha detto durante un comizio a Honolulu, alle Hawaii, lo stato che rappresenta. Gabbard

Elezioni USA 2020 : la senatrice Kamala Harris corre per le primarie democratiche : In un'intervista alla Abc la senatrice, avvocatessa ed ex procuratrice, di 54 anni, Kamala Harris ha comunicato la sua candidatura alla Casa Bianca per il 2020; dichiarando per quanto riguarda la situazione attuale, che il popolo americano ha bisogno di una persona che combatta realmente per gli interessi della gente e non per i propri. Nel 2003 Kamala è diventata procuratore distrettuale di San Francisco, diventando così la prima donna ...