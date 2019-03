Le notizie del giorno – Juve in ansia per Ronaldo | le ultime sulle condizioni di Ospina

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Ledel– Dopo i test negativi, Davidè stato dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in provincia di Caserta, in buonedi salute. Tutti gli esami a cui si è sottoposto, si apprende, hanno dato lo stesso esito tranquillizzante di quelli svolti all’ospedale San Paolo ieri sera. Il portiere è tornato nella sua abitazione insieme alla moglie e rimarrà a riposo oggi e domani dopo l’infortunio alla testa subito in Napoli-Udinese.resterà a Napoli e non risponderà alla convocazione della nazionale colombiana per le amichevoli contro il Giappone e la Corea del Sud.La Uefa fa sul serio. Il gesto dicontro l’Atletico Madrid in Champions League non è passato inosservato. Dopo le possibili ipotesi legate alle conseguenze di quanto commesso da CR7, la Uefa ha infatti deciso di aprire un’indagine per “condotta ...

NicolaMorra63 : Il giudice #Scopelliti fu ucciso dalle 'ndrine per fare un favore a #Riina che temeva l'esito del giudizio della Ca… - SenatoStampa : #17marzo1861????La #GazzettaUfficiale – da oggi non più «del Regno» ma «del #RegnoDItalia» – annuncia che è stata pro… - ItalianAirForce : 6 velivoli #F35 hanno operato dal 51°Stormo per raggiungere il poligono elettronico 'Polygone' in Germania. L'eserc… -