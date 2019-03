L’Azzurro che trionfa ai Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi FOTO

Mondiali di Sci Alpinismo - Rossi fa il bis : L’Azzurro campione junior anche nell’individuale : Mondiali: Rossi campione junior anche nell’individuale, argento a Sebastien Guichardaz. Medaglie per Bertolina e Baldini Non è un signor Rossi come tanti. Giovanni, atleta junior della Nazionale italiana di sci Alpinismo, è un talento straordinario capace di conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali di categoria due giorni fa nella sprint e di fare altrettanto nell’individuale, un format completamente diverso. Il ...

Una rimonta da urlo - che show di Francesco Molinari : L’Azzurro si aggiudica il prestigioso Arnold Palmer Invitational : Ottavo titolo in carriera per il 36enne torinese, che rimonta dal 17° posto e si aggiudica all’ultimo giro il prestigioso torneo americano Ancora una fantastica impresa di Francesco Molinari. l’azzurro ha vinto il prestigioso Arnold Palmer Invitational con 276 (69 70 73 64, -12) colpi rimontando nel giro finale dalla 17ª posizione con uno straordinario 64 (-8, otto birdie), miglior score parziale in assoluto del torneo. Sul percorso ...

Mondiali di ciclismo su pista - che peccato per Simone Consonni : L’Azzurro sfiora il podio nell’omnium : Il ciclista italiano si ferma al quarto posto, distante solo quattro punti dal bronzo di Ethan Hayter. L’oro al neozelandese Campbell Stewart Cocente delusione per Simone Consonni, costretto ad accontentarsi del quarto posto nell’omnium ai Mondiali di ciclismo su pista di Pruszkow. L’italiano si ferma a soli quattro punti dal bronzo conquistato dal britannico Ethan Hayter, arrivato a 118 punti contro i 114 ...

Scherma – Coppa del Mondo di fioretto : Daniele Garozzo show al Cairo - L’Azzurro sul gradino più alto del podio : Garozzo vince e Avola sale sul terzo gradino del podio del fioretto maschile al Cairo, tra le donne Alice Volpi chiude al secondo posto L’Italia della Scherma domina al Cairo. All’ombra delle Piramidi il fioretto azzurro porta tre atleti sul podio delle gare del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile e di fioretto femminile. L’inno di Mameli risuona al termine della gara maschile grazie al campione olimpico ...

Mondiali di ciclismo su pista – Ganna stratosferico - Filippo nella storia : 3° titolo mondiale per L’Azzurro - anche Plebani sul podio : Filippo Ganna nella storia: l’azzurro campione del mondo per la terza volta, splendido oro ai Mondiali di ciclismo su pista in Polonia Un Filippo Ganna stratosferico, questa sera ai Mondiali di ciclismo su pista in corso in Polonia: il corridore azzurro ha conquistato una spettacolare medaglia d’oro nella finale dell’inseguimento contro il tedesco Weinstein. Una finale senza storia, con Filippo Ganna che si è subito ...

Aldo Montano come Valentino Rossi - L’Azzurro della scherma non ha dubbi : “ecco cosa ci accomuna” : Aldo Montano svela la sua passione per Valentino Rossi: lo schermitore azzurro sottolinea le caratteristiche del suo carattere che lo avvicinano al Dottore “Sono un appassionato di corse e come il 95% degli italiani e delle persone nel mondo tifo per Valentino Rossi”. Così Aldo Montano parla della sua passione per le moto e per il Dottore in un’intervista a Gazzetta dello Sport . “Una volta, grazie ad una gara di coppa ...

Mondiali di slittino : Gruber assapora il bis iridato - L’Azzurro guida dopo 2 manche davanti a Kammerlander : Gruber, il secondo titolo iridato si avvicina: ha 1″02 su Kammerlander dopo due manche. Fuori Pigneter Alex Gruber resta al comando anche dopo la seconda manche del singolo maschile ai Mondiali di slittino naturale. L’azzurro ora ha oltre un secondo di vantaggio sull’austriaco Thomas Kammerlander e si avvicina così al suo secondo titolo consecutivo dopo aver trionfato a Vatra Dornei due anni fa. La gara purtroppo perde ...

Sci alpino - Paris è ancora super : L’Azzurro conquista il podio anche nel SuperG di Kitzbühel : Il secondo trionfo di fila sfuma per un’inezia e a precederlo sono due atleti rivelazione: Ferstl e Clarey Quando hanno chiesto a Dominik Paris se si sentisse migliorato rispetto alle scorse stagioni dopo il trionfo nella discesa di Kitzbühel, ha spiegato che con l’età, ovviamente, si cresce. Sulla Streif, a 48 ore dal capolavoro, capisci perché Domme ha detto tutt’altro che una banalità, in due sensi: come a Bormio, ...

Slittino – Mondiali di Winterberg : niente medaglia per Fischnaller - L’Azzurro chiude decimo la 2ª manche : Sfuma la medaglia ai Mondiali di Winterberg per Fischnaller, l’azzurro da terzo a decimo nella seconda manche Il sogno della medaglia è sfumato a ora di pranzo, quando Kevin Fischnaller non è riuscito a ripetere nella seconda manche la straordinaria e sorprendente prova disputata nella prima. Ai Mondiali di Winterberg, sulla pista dove ha conquistato l’unico trionfo della propria carriera in Coppa del mondo, l’azzurro ...

VIDEO Daniel Grassl ottimo sesto agli Europei - che debutto in società : riviviamo il free skating delL’Azzurro : Daniel Grassl ha conquistato un eccezionale sesto posto agli Europei 2019 di pattinaggio artistico. A Minsk (Bielorussia) l’azzurro ha incantato ottenendo il quinto punteggio nel programma libero e ha così rimontato tre piazze rispetto allo short program, chiudendo con pieno merito a ridosso della top 5. Si tratta di un risultato eccezionale per il 16enne nella giornata del bronzo di Matteo Rizzo, il futuro sembra essere tutto per questo ...

Biathlon – Che peccato per Hofer : L’Azzurro ottavo nella sprint di Anterselva : Hofer sbaglia l’ultimo colpo e si gioca il podio: ottavo nella sprint di Anterselva. Windisch in grande crescita: 10°, prima top ten stagionale Lukas Hofer è arrivato stremato al traguardo di Anterselva, perché qui l’altitudine ti toglie il respiro. Ma se non fosse stato per l’errore all’ultimo colpo avrebbe lottato fino alla fine per il podio. L’altoatesino, invece, chiude ottavo nella sprint, ...

Sci alpino - Marsaglia sorprende nella prima prova di discesa a Kitzbuhel : L’Azzurro è secondo dietro Reichelt : Sorpresa Marsaglia a Kitzbühel: è secondo dietro Reichelt nella prova di discesa. Ma è tutta l’Italia che va forte: Paris 3°, Innerhofer 5° La sorpresa arriva all’ora di pranzo, quando la maggior parte dei discesisti hanno già provato la Streif per la seconda volta in settimana. Matteo Marsaglia, con il pettorale numero 54, centra il secondo tempo, arrivando al traguardo in 1’57″64, 23 centesimi più di Hannes ...