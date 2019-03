Lazio | Luiz Felipe | ' Ho rinunciato all' Under21 perché sogno la maglia del Brasile'

Calcio : i convocati dell’Italia under 21 per due amichevoli. Gigi Di Biagio chiama Luiz Felipe della Lazio : Primi appuntamenti del 2019 per quanto riguarda la Nazionale under 21 di Calcio: gli azzurrini sono attesi da due amichevoli con i pari età di Austria e Croazia per preparare al meglio l’appuntamento dell’anno, gli Europei casalinghi di questa estate. Luigi Di Biagio per l’occasione ha convocato 26 calciatori: ci sono alcune novità, come il difensore centrale Luiz Felipe della Lazio, alla prima in maglia azzurra. Spazio anche ...

Fiorentina-Lazio - probabili formazioni : viola al completo - ospiti col dubbio Luiz Felipe : Fiorentina-Lazio, in programma domenica sera nella ventisettesima giornata di Serie A, è un confronto che si preannuncia emozionante e spettacolare poiché vedrà come protagoniste due compagini che cercano di conquistare punti attraverso un gioco ben definito e impostato. Il merito principale va ai tecnici, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, che sono alla guida dei rispettivi gruppi ormai da parecchio tempo ed hanno potuto plasmare le squadre nella ...

Lazio : Luiz Felipe out tre settimane - Lulic e Radu ok per la Juve : ROMA - Senad Lulic e Stefan Radu rassicurano Simone Inzaghi . Dopo gli accertamenti alla clinica Paideia, i due sono tornati in campo nell'allenamento di questo pomeriggio. Il romeno ha un leggero ...

Lazio - Luiz Felipe out 3 settimane : difesa da inventare con la Juventus : ROMA - La Lazio si prepara in vista della sfida di Serie A contro la Juventus all'Olimpico di Roma. Arrivano, però, brutte notizie per Simone Inzaghi che dovrà rinunciare a Luiz Felipe per circa tre ...

Lazio - per Luiz Felipe fischia il treno azzurro : ..., infine la promozione con i grandi di Mancini , suo estimatore da tempo., ..., Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Il Napoli batte la Lazio con Callejon e ...

Lazio : ecco il referto medico di Luiz Felipe : ecco il referto medico sulle condizioni del difensore della Lazio Luiz Felipe, uscito a metà primo tempo nel posticipo contro il NapoliSerie A News- Dopo la sconfitta del San Paolo, in casa Lazio rischia di arrivare un’altra tegola. Infatti, nella gara contro il Napoli, si è infortunato Luiz Felipe, che è uscito in lacrime dal campo al ventiseiesimo minuto del primo tempo, per far posto a Bastos. Le condizioni del brasiliano non sono ...

Lazio - Luiz Felipe esce in lacrime al San Paolo dopo l’infortunio : le ultime sulle sue condizioni : Il giocatore della Lazio ha dovuto abbandonare il terreno di gioco del San Paolo per un brutto infortunio che verrà valutato nelle prossime ore Sono ore di apprensione in casa Lazio per le condizioni di Luiz Felipe, uscito anzitempo dal terreno di gioco del San Paolo durante il match con il Napoli. Le lacrime del giocatore fanno temere il peggio, ma al momento il medico sociale del club biancoceleste non si sbilancia ai microfoni di Lazio ...