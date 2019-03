Lavoro | Istat e ministero | “Nell’ultimo trimestre 2018 occupazione -0 | 1% Più contratti a

Lavoro - Istat : a fine 2018 torna a livelli precrisi. Nell'anno - tenta una ripresina : Occupazione in flessione nel quarto trimestre 2018, ma Nell'anno pur sempre in lieve aumento, seppure in rallentamento rispetto al recente passato. A annunciarlo è l'Istat, che insieme al Ministero ...

Istat : Lavoro +0 - 8% anno - -0 - 2% trimestre : 10.50 Nel IV trimestre 2018 calano gli occupati rispetto al precedente (-36 mila, -0,2%). L'Istat parla di "lieve peggioramento" del quadro occupazionale. Stabile al 58,6% il tasso di occupazione. Rispetto all'ultimo trimestre 2017, +87mila occupati (+0,4% in un anno), per i dipendenti a termine e indipendenti (+200 mila e +12 mila), mentre calano i dipendenti a tempo indeterminato (-125mila). Nel 2018,+192mila occupati (+0,8%). Il tasso di ...

Reddito di cittadinanza - per l'Istat due terzi dei beneficiari non saranno obbligati a trovare un Lavoro : In Italia, a possedere le caratteristiche per accedere al Reddito di cittadinanza sono due milioni e 706mila persone. Circa un terzo dei beneficiari della misura pentastellata dovrà sottoscrivere un ...

L'Istat rivede al ribasso il Pil 2018. Lavoro : a gennaio aumentano gli occupati - ma calano donne e giovani : - Ancora notizie in bianco e nero dall'economia. L'Istat, infatti, ha riveduto al ribasso le stime del Pil italiano nel 2018: +0,9%, in netto rallentamento rispetto al +1,6% del 2017. Un dato ...

Lavoro - Istat : +21.000 occupati a gennaio : 10.28 Dopo lo stallo di dicembre,l'occupazione segna a gennaio un aumento dello 0,1% su dicembre 2018 (+21.000 unità). Crescono soprattutto i dipendenti fissi di sesso maschile, mentre diminuiscono quelli a termine e gli autonomi. Tasso occupazione fermo al 58,7%.Così l'Istat Stabile su base mensile, al 10,5%, il tasso di disoccupazione, che invece aumenta dello 0,3% per i giovani, attestandosi al 33%. Un livello lontano dai picchi (43%) ...