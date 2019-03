L' asteroide Ryugu 'chiave' per capire l'origine dell'acqua : L'asteroide Ryugu potrebbe essere la 'chiave' per svelare il mistero del l'origine dell'acqua sulla Terra. Il suo primo identikit, prodotto grazie ai dati raccolti dalla sonda giapponese Hayabusa-2 e ...

Astronomia : Hayabusa2 - ecco i segni del touchdown sull’ asteroide Ryugu : Una foto scattata a 340 milioni di chilometri dal nostro pianeta fa discutere gli astronomi: è l’immagine realizzata dalla navicella giapponese Hayabusa2 , che lo scorso 22 febbraio ha effettuato uno storico touchdown sulla superficie dell’asteroide Ryugu , vero e proprio fossile del Sistema solare. Scattata a circa 25 metri dal suolo un minuto dopo l’atterraggio, dunque già in fase di risalita, la fotografia – spiega Global Science – ...

La sonda giapponese Hayabusa 2 è scesa sull’ asteroide Ryugu : (Foto: Jaxa) Intorno a mezzanotte e mezza di stanotte, il fiato sospeso e il nervosismo della sala di controllo dell‘Agenzia spaziale giapponese (Jaxa) è stato smorzato da un enorme applauso: il rover Hayabusa 2 è riuscito ad atterrare con successo sulla superficie dell’asteroide Ryugu , lontano circa 300 milioni di chilometri da noi. Ma non solo. Subito dopo il touchdown la sonda ha generato una piccola esplosione ...

Spazio : successo per la sonda giapponese Hayabusa2 - atterrata con successo sull’asteroide Ryugu : La sonda giapponese Hayabusa2 è atterrata con successo sull’asteroide Ryugu, alla ricerca di indizi sull’origine del sistema solare. “Confermiamo la comunicazione di dati con la sonda, dopo il touchdown, e sembra che il touchdown abbia avuto successo ma dobbiamo analizzare diversi dati che abbiamo via via ricevuto prima della conferma finale“, ha detto inizialmente il portavoce della Jaxa alla AFP. La conferma ufficiale ...