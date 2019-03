L' asteroide che ha colpito la Terra | 10 volte la bomba di Hiroshima | perché nessuno ne

L'asteroide Bennu sta accelerando la propria rotazione - ma scienziati non sanno il perché : L'asteroide Bennu sta mostrando dei comportamenti decisamente particolari. Esso infatti ruota già molto velocemente, concludendo una completa rotazione ogni 4,3 ore. Gli scienziati però hanno notato che questa velocità è aumentata rispetto al passato. Al momento non ci sono ancora spiegazioni ufficiali per questo misterioso fenomeno, ma un team di ricerca ha proposto due spiegazioni che potrebbero svelare la ragione di un simile ...

Spazio : tra poche ore Hayabusa2 toccherà l’asteroide Ryugu : Se tutto andrà secondo i piani, tra poche ore, quando in Italia sarà passata da poco la mezzanotte la sonda giapponese Hayabusa2 sfiorerà l’asteroide Ryugu, a 340 milioni di km da noi, e raccoglierà i primi campioni da riportare sulla Terra. È una fra le manovre spaziali più avventurose mai tentate, ed è in corso in queste ore: all’alba di oggi 21 febbraio, attorno alle 5 ora italiana, la sonda Hayabusa2 ha lasciato la “casa ...

Hayabusa2 : poche ore al touchdown sull'asteroide Ryugu :