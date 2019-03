L’accordo con la Cina è diventato il pomo della discordia nel governo italiano : La città di Kashgar, nello Xinjiang a maggioranza uigura, Cina. (foto: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images) La visione del mondo dei due partiti di governo talvolta può assumere tratti contradditori, ma in particolare riguardo la questione cinese si naviga a vista. Quello che sappiamo per ora: il presidente della Repubblica popolare Xi Jinping è atteso a Roma giovedì 21 marzo nel pomeriggio, due giorni dopo il discorso del ...

La Nazionale cambia look - accordo con Armani [FOTO] : L’Italia si prepara per i prossimi appuntamenti con l’obiettivo dei calciatori di convincere il Ct Roberto Mancini. Nel frattempo Giorgio Armani firma un accordo quadriennale con la Figc come fashion & luxury outfitter per le divise della Nazionale italiana di Calcio, Under 21 e Nazionale femminile che si compone di abito, camicia e soprabito. Il jersey è il materiale, mentre i capispalla hanno gli interni staccabili, ...

Brexit - Parlamento inglese contrario a terzo voto sull'accordo : Ennesimo colpo inferto a Theresa May oggi dal Parlamento inglese che si è pronunciato contrario ad un terzo voto per vagliare l'accordo sulla Brexit . Questo potrebbe avvenire solo se il testo venisse ...

Scala : lunedì cda decisivo su accordo con sauditi : Milano, 16 mar. (AdnKronos) - Si terrà lunedì l'atteso cda del Teatro alla Scala di Milano per votare contro o a favore dell'accordo con il governo saudita a cui ha lavorato nei mesi scorsi il sovrintendente Alexander Pereira e che ha suscitato una ridda di polemiche per la scarsa cura dei diritti u

L'Ue contro l'accordo Italia-Cina Ma Parigi e Berlino fanno già affari : L'Europa insorge sulla possibile adesione dell'Italia alla Belt and Road, ma la Via della Seta arriva di fatto già in Germania. Ricchissimi accordi con la Cina anche per Uk e Francia Segui su affaritaliani.it

Milan - accordo con Avis Italia : è Official Car Rental Partner : Proprio alla vigilia del derby contro l’Inter in cui c’è la possibilità di consolidare il terzo posto, il Milan ufficializza un nuovo importante accordo commerciale con Avis Italia, una delle aziende di autonoleggio più importante. La Partnership sottoscritta è valida sia per la stagione in corso sia per la stagione 2019/2020. I clienti Avis potranno […] L'articolo Milan, accordo con Avis Italia: è Official Car Rental Partner è ...

Imane Fadil avvelenata “dal cobalto”. Quando raccontò : “Un siriano mi chiese di mettermi d’accordo con Berlusconi” : “Cobalto, più altre due sostanze”. L’ipotesi dell’avvelenamento con sostanze radioattive di Imane Fadil, la modella marocchina diventata parte civile nel processo Ruby bis (quello contro Emilio Fede, Nicole Minetti e Lele Mora) e teste in quelli contro Silvio Berlusconi, si restringe – secondo quanto riporta la Repubblica – ad almeno uno degli elementi chimici che sarebbero stati usati. Ed è quasi inevitabile ...

Governo : raggiunta intesa per l'accordo con la Cina. Le tensioni si spostano su F35 e il Congresso mondiale delle famiglie : Conte risponde ai dubbi della Lega: 'il memorandum darà nuovo impulso all'economia del paese tutelando gli asset strategici che non saranno interessati dagli accordi'

Conte pronto a firmare l'accordo con la Cina. Ma la Lega è di traverso : L'Italia firmerà il memorandum con la Cina e avvierà la partecipazione al piano di Pechino battezzato la Nuova via della seta. Il memorandum non sarà modificato, resteranno riferimenti alle infrastrutture più sensibili come le telecomunicazioni. Ma il governo garantirà il controllo dei settori strategici attraverso la golden power, cioè la possibilità di blindare delle società che gestiranno le infrastrutture realizzate con capitali cinesi in ...

Conte con la Cina accordo quadro non vincolante : Il memorandum per la Via della Seta " è un accordo quadro non vincolante, non e' un accordo internazionale e non si mette a repentaglio nessun asset

Italia-Cina - il memorandum passa. Conte : 'accordo non vincolante'. Di Maio : 'Si firma' : E questa è una buona occasione per la nostra economia e le nostre aziende'. Così il vicepremier Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori Palazzo Chigi.

Pmi : accordo Confindustria Lombardia e Intesa Sp per favorire investimenti (3) : (AdnKronos) - L’appartenenza a una filiera, guidata da un’impresa champion o capofiliera, favorisce tutte le piccole e medie imprese che ne contribuiscono al successo fino al più piccolo fornitore, che spesso è una ditta individuale o artigiana, cui viene esteso il rating della capofiliera nella val

Pmi : accordo Confindustria Lombardia e Intesa Sp per favorire investimenti (2) : (AdnKronos) - Per Confindustria Lombardia "tutto ciò rappresenta un grande risultato, conseguito nell’interesse di imprese e territori, che troverà attuazione grazie al supporto delle associazioni territoriali lombarde: mai come ora per costruire un futuro sempre più competitivo c’è bisogno di pensa

Pmi : accordo Confindustria Lombardia e Intesa Sp per favorire investimenti : Milano, 15 mar. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo e Confindustria Lombardia hanno siglato oggi il primo accordo di cooperazione bilaterale, che fa seguito all’accordo quadro siglato il 4 marzo, mirato a promuovere e potenziare gli investimenti delle pmi lombarde, favorendo la conoscenza dei nuovi strume