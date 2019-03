La tecnologia | la scienza e la leadership al femminile

Leonardo da Vinci fra scienza e tecnologia : inaugura la mostra alle Scuderie del Quirinale : Il lungo anno nel segno di Leonardo è cominciato: ad inaugurarlo, la grande mostra presso le Scuderie del Quirinale di Roma dal titolo "Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza". Da oggi e fino al 30 giugno sarà possibile ripercorrere il viaggio attraverso l’opera ingegneristica del maestro, con stampe, disegni e progetti originali provenienti da Milano e da altre importanti istituzioni museali d’Europa.Continua a leggere

Scienza - tecnologia - musica - spettacolo e sport. Torna Unstoppable Women - vi aspettiamo! : ...00 Registrazioni 16:30 Welcome to Untoppable Women 16:40 CHIARA LUZZANA , Sound Designer e Founder THE SOUND OF CITY® 16:55 TALK 'LA Scienza E' DONNA?' EMILIA GARITO , Founder Quantum Leap ERSILIA ...

IL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA tecnologia PRESENTA LA MOSTRA "DREAM BEASTS" DELL'ARTISTA OLANDESE THEO JANSEN : Il MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA e DELLA TECNOLOGIA, che valorizza in modo permanente l'opera di Leonardo, è naturalmente uno dei più qualificati interpreti del suo pensiero e ha dunque saputo ...

Quando scienza e tecnologia diventano arte : Impianti nucleari, sale operatorie, laboratori di ricerca spaziale, piattaforme di perforazione mostrati con minuziosa attenzione e distaccata curiosità. Un insieme di macchine, dispositivi e installazioni di una tecnologia all'avanguardia, un groviglio di cavi, di sbarre, di giunzioni, di rivestime

Spazio - Parmitano : “La scienza e la tecnologia sono le chiavi per affrontare le sfide del futuro” : “La scienza e la tecnologia sono le chiavi per affrontare le sfide del futuro“. A scandirlo è stato l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano nel video messaggio agli studenti presenti all’Asi per il lancio ieri del programma Esero Italia con l’Agenzia Spaziale Europea. Per raggiungere obiettivi cruciali “non esistono scorciatoie, bisogna studiare con passione e impegno“, ha detto Parmitano ...

Esero - con Asi e Esa decolla finalmente anche in Italia in progetto per l'educazione Stem : scienza - tecnologia - ingegneria e matematica : ... a preparare i primi 30 formatori con l'obiettivo di formare i primi 200 insegnanti in tutta Italia capaci di trasmettere con una nuova didattica la passione per la scienza e la tecnica a quanti più ...

Giappone-Regno Unito : accordo per investimenti comuni in scienza e tecnologia : Tokyo, 08 feb 05:43 - , Agenzia Nova, - I governi di Giappone e Regno Unito lanceranno una commissione di lavoro congiunta per studiare opportunità di investimento comuni nella... , Git,