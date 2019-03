La Sicilia diventerà Plastic Free | l’ARS vuole vietare la plastica

Sicilia : si conclude congresso 'Diventerà bellissima' - neutrali per le Europee : Palermo, 25 feb. (AdnKronos) - "La nostra posizione politica rispetto alle imminenti elezioni Europee non può che essere la neutralità, non solo nel rispetto del delicato ruolo di garante della coalizione del Presidente Musumeci, ma soprattutto perché se la nostra ragione sociale è la Sicilia, nulla