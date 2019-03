La serie Netflix di Diablo è ancora in sviluppo?

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019) La rumoreggiataanimata di, che si suppone sia prodotta da, potrebbe finalmente essere stata confermata da una recente registrazione del marchio, il che suggerirebbe che lain via diLe voci su unadicominciarono a circolare nel settembre 2018 quando lo sceneggiatore Andrew Cosby disse su Twitter che era nelle trattative finali per essere lo showrunner e lo sceneggiatore di un imminente show animato direalizzato in collaborazione con Activision e. Il tweet di Cosby è stato successivamente cancellato e nessuna parola ufficiale è stata rilasciata in merito.È abbastanza comune che gli annunci per gli show TV e per videogiochi vengano rovinati dalle registrazioni dei marchi e sembra chenon faccia eccezione. Secondo Spiel Times, Blizzard Entertainment ha depositato un marchio per una proprietà chiamata ...

AmorosoOF : ...una squadra fortissimi... prossima serie su Netflix ahahahhahah ?????????????????? BUONA DOMENICA bigfamily… - NetflixIT : Così tante cose folli che non sappiamo come raccontarvele. #LoveDeathandRobots una serie di Tim Miller e David Finc… - davidemaggio : Ma fatemi capire, per vedere una serie su Netflix fate le petizioni per averla free o pagate l'abbonamento?! Fateve… -