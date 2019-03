La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern ha detto che non pronuncerà mai il nome

La Corte Costituzionale thailandese ha imposto lo scioglimento del partito che aveva candidato come prima ministra la sorella del re : La Corte Costituzionale della Thailandia ha vietato al partito Raksa Chart – che provò a candidare come prima ministra la sorella del re del paese Rama X – di partecipare alle elezioni previste per il 24 marzo, e ne ha ordinato

Germania - famiglia non paga le tasse. L'amministrazione prima pignora il cane - poi lo vende su ebay : Il caso di Edda, un carlino con pedigree, sta facendo il giro del mondo. La padrona del cane non è riuscita a pagare i debiti che aveva con L'amministrazione comunale. Le autorità, per recuperare la somma dovuta, ha prima pignorato il cane e poi lo ha messo in ...

La migliore prima ministra che Israele non ha mai avuto : Storia di Tzipi Livni, delle sue idee di sinistra quando tutta la politica israeliana andava a destra, e di un ritiro che era nell'aria da un po'

Domani la prima ministra britannica Theresa May tornerà a Bruxelles per provare ad ottenere delle concessioni sull’accordo su Brexit : La prima ministra del Regno Unito, Theresa May, tornerà mercoledì a Bruxelles per provare a rinegoziare l’accordo sull’uscita del paese dall’Unione Europea e ottenere delle concessioni per poter concluderne un nuovo prima della data ufficiale di Brexit, il 29 marzo

La candidatura della principessa Ubolratana come prima ministra della Thailandia è stata ritirata : La candidatura della principessa Ubolratana come prima ministra della Thailandia è stata ritirata dal partito che l’aveva sostenuta, su richiesta del re. Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi, 67enne sorella del re thailandese Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, si era candidata venerdì alle prossime elezioni

In Thailandia si è candidata per diventare prima ministra la sorella del re - complicando molto la campagna elettorale : Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi, 67enne sorella del re thailandese Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, è stata scelta come candidata prima ministra del partito di opposizione Raksa Chart per le elezioni del 24 marzo. Ubolratana ha da tempo formalmente rinunciato al suo titolo reale, ma

Tav - media francesi : “Analisi costi-benefici alla ministra Borne prima della visita al cantiere del primo febbraio” : L’analisi costi-benefici sulla Tav sarà consegnata nei prossimi giorni alla ministra francese ai Trasporti Elisabeth Borne. Secondo il quotidiano francese Le Dauphine Liberè, il documento sarà a disposizione del ministero prima della visita prevista per il primo febbraio al cantiere di Saint-Martin-la-Porte, nella regione della Maurienne. In contemporanea il vicepremier del Carroccio Matteo Salvini sarà in visita al cantiere di ...

La ministra e la prima visita all'esercito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia