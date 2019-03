La politica italiana non sa cosa pensare della Cina | il risultato dell' analisi della

Clima - Casellati : "politica italiana non resti a guardare" : Non a caso Greta è stata proposta per il Nobel per la Pace, a significare che un mondo sostenibile non è un'ipotesi così lontana". Poi le domande sulla Brexit e il futuro di Regno Unito ed Europa - "...

Governo : Cicchitto - Rel - - siamo a rottura totale linea politica estera italiana : Roma, 10 mar 15:59 -, Agenzia Nova, - Fabrizio Cicchitto, ex presidente della commissione Esteri della Camera e presidente di Rel, Riformismo e libertà,, scrive in una nota:..., Com,

Visco : economia italiana corre seri rischi - serviva politica bilancio più prudente : Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo alla presentazione alla Camera del libro dell'ex ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan. Visco ha poi tenuto a ...

In meno di 24 ore Zingaretti ha già smosso le acque della politica italiana : Come la vecchia talpa di “marxiana memoria” che “scava e scava” nel solco della storia e della rivoluzione, Nicola Zingaretti nel suo primo giorno da neosegretario del Pd prova ad infilarsi come un cuneo nelle contraddizioni del governo pentastellato. Andando a Torino, “cuore nero” del Tav, per solidarizzare con il suo omologo Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte, e per provare ad allargare il solco che separa M5s e Lega sull'alta ...

Se la politica italiana fosse una scena di Titanic : A proposito della piattaforma Rousseau Sull'arresto di Formigoni Un grande classico: il Reddito di cittadinanza Sempre sul reddito di cittadinanzaPagamenti digitaliSulla mancata vittoria di Ultimo a SanremoE a proposito della vittoria di Mahmood... Tra M5S e Forza ItaliaSul presunto satanismo di Virginia RaffaeleA proposito delle dichiarazioni sessiste rilasciate da Francesco Renga a SanremoSul televoto a SanremoSul televoto a SanremoA proposito ...

Intervista Come cambia il racconto della politica italiana : Ciapparoni ha di recente scritto un godibilissimo libro "A spasso per Montecitorio": curiosità, segreti e aneddoti che riguardano storia e cronaca della sede della Camera dei Deputati. Ciapparoni, ma ...

Consiglio d'Europa preoccupato per la politica italiana sui migranti : Sulla questione migranti e sulle conseguenze del decreto sicurezza, in una lettera a Conte, chiede di tutelare sempre i diritti umani e critica le modalità di chiusura dei centri di accoglienza

Di Battista è l’Aldo Biscardi della politica italiana : Quando nel marzo del 2000 la Procura di Roma archiviò senza prendere provvedimenti la querela per diffamazione che un gruppo di arbitri aveva sporto contro Aldo Biscardi e altri ospiti del suo celeberrimo "Processo", le motivazioni della decisione furono emblematiche: "La credibilità oggettiva delle notizie riportate e fatte oggetto di dibattito - scrissero i giudici - è riconosciuta come assai bassa, secondo l'opinione comune, trattandosi non ...

Dombrovskis : Incertezza politica causa rallentamento economia italiana - : Il vicepresidente della Commissione Ue, intervistato da Sky Tg24, ha commentato le previsioni sullo stato dei conti italiani e sulla crescita prevista. "I rischi che avevamo prospettato si stanno ...

Donne in politica - Molise sotto la media italiana : solo 14 sindache su 136 comuni : Considerando le posizioni chiave nei governi Europei , capo politico, ministro degli Esteri, ministro dell'Economia e/o delle Finanze, al momento le Donne sono solo 14: 3 sono capi di Stato, 4 ...

Da Unisalento la rivista italiana di eccellenza in sociologia e scienza politica : Tale risultato giunge tra l'altro proprio l'anno in cui la SISP, Società italiana di scienza politica, ha identificato nella Università del Salento la sede del suo convegno annuale che si terrà a ...

Berlusconi scende in campo e cambia la politica italiana : nasce Forza Italia : Portano con sé anche un retaggio ideologico che stride e fa a pugni con le esigenze di una amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre ...

10 years challenge : come è cambiata la politica italiana dal 2009 a oggi : di ildonatello In questi giorni sta impazzando sul web la #10yearschallenge, un fenomeno narcisistico e nostalgico che vede gli utenti delle piattaforme sociali di tutto il mondo condividere un collage di due foto personali: una del 2009 e un’altra del 2019, a mo’ di confronto. Sulla scia di questa tendenza credo sia interessante e opportuno analizzare come sono mutati radicalmente i rapporti di forza tra i principali partiti ...

10 years challange : come è cambiata la politica italiana dal 2009 a oggi : di ildonatello In questi giorni sta impazzando sul web la #10yearschallenge, un fenomeno narcisistico e nostalgico che vede gli utenti delle piattaforme sociali di tutto il mondo condividere un collage di due foto personali: una del 2009 e un’altra del 2019, a mo’ di confronto. Sulla scia di questa tendenza credo sia interessante e opportuno analizzare come sono mutati radicalmente i rapporti di forza tra i principali partiti ...