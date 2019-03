La politica degli strafalcioni

Pachino - la nuova protesta degli agricoltori : “Rovinati da prezzi e maltempo. politica? Nessuno ha mai fatto nulla” : “A Pachino per me la campagna è morta”. Rosario Sultana è frustrato. Le mani nere come la terra, segnate dal lavoro e dal sole. Fino all’anno scorso era anche lui un imprenditore agricolo, coltivava la sua terra e gestiva alcuni dipendenti, ma la crisi del mercato ortofrutticolo e i debiti accumulati con le banche lo hanno spinto a svendere, a fare “u picciotto”: l’operaio per conto terzi. “Ma cosa devo fare quando vendo il pomodoro a ...

Xylella - la marcia dei trattori invade Lecce con due cortei 'Strage degli ulivi avanza verso Nord politica immobile' : 'Fermiamo la Xylella', 'E' #disastrocolposo', 'Burocrazia fa più danni della Xylella', 'Più scienza e meno stregoni', sono solo alcuni degli slogan che si leggono su striscioni e cartelli della ...

Xylella - la marcia dei trattori invade Lecce con due cortei : "Strage degli ulivi avanza verso Nord : politica immobile" : Migliaia di persone in strada per prtestare contro il decreto del governo considerato "inefficace per fermare il batterio: già 21 milioni le piante infettate". Ma gli agricoltori pugliesi sono divisi

La cerimonia degli Oscar è stata così noiosa che c'è voluta la politica : C'è voluta la politica per ravvivare una cerimonia di premiazione degli Oscar davvero noiosa. Ci ha pensato Spike Lee, ritirando il primo Oscar della sua carriera, vinto per la miglior sceneggiatura non originale con "BlacKkKlansman": "Le elezioni presidenziali del 2020 sono dietro l'angolo – ha det

CNN : la politica di Trump e il pesce russo delle mense scolastiche degli Stati Uniti - : La CNN ha collegato la politica del presidente Donald Trump ai bastoncini di pesce che mangiano alcuni studenti americani nelle mense: è pesce pescato prevalentemente in Russia. Secondo il canale, i pescatori in Alaska nel ...

Ultimo : "Ho perso l'amore per colpa degli impegni. La politica non è un'esigenza nella mia musica : lo sono i sogni e le speranze" : Dopo aver trionfato lo scorso anno sul palco dell'Ariston nella categoria "giovani", le aspettative sono alte per la performance di Ultimo in gara tra i "Big" della 69esima edizione di Sanremo. In molti lo danno per favorito alla vittoria, ma lui ci tiene ad andare con i piedi di piombo e non crearsi illusioni."Avere addosso l'etichetta del vincitore annunciato è una responsabilità troppo alta. Non sempre vincere è segno di ...

La politica degli opposti - 2 - - Può politicamente rinascere il PD? : Si è detto che l'elettorato tende a essere più fluido e frammentato nelle priorità rispetto a quando economia-società-politica potevano essere ricondotte più facilmente in un determinato insieme di ...