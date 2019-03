La nave Mare Jonio e i litigi tra Italo e Trenitalia

nave Mare Jonio - Di Maio : 'Ci risultano diverse irregolarità' : La Nave Mare Jonio, con a bordo 49 migranti, ha raggiunto Lampedusa. Dopo il salvataggio al largo delle coste libiche, la Nave ha fatto rotta verso l'Italia, facendo richiesta per un 'porto sicuro'. L'imbarcazione, tuttavia, ha violato l'ordine della Guardia di Finanza di non entrare in acque territoriali italiane, ordine basato sulla direttiva Salvini, e perciò ora è in attesa di un'autorizzazione per l'attracco. Divergenze con i libici La Nave ...

Salvini - la provocazione contro Mare Jonio : 'È la nave dei centri sociali - non delle Ong' : Durissime le parole del Ministro dell'Interno Matteo Salvini nei confronti dell'equipaggio dell'imbarcazione 'Mare Jonio' gestita dall'Ong Mediterranea Saving Humans, supportata da una vasta galassia di associazioni italiane e da un ampio fronte di politici ed amministratori della sinistra, tra i quali Nichi Vendola, Luigi De Magistris e Leoluca Orlando. L'imbarcazione attualmente si trova ancorata ad un miglio e mezzo dalla costa dell'isola di ...

MARE JONIO CON MIGRANTI A LAMPEDUSA/ Salvini "conto su arresto responsabili nave ong" : MARE JONIO a LAMPEDUSA dopo aver soccorso 50 MIGRANTI. Salvini "porti chiusi, spero in arresto dei responsabili". Riesplode polemica politica sul Governo

Migranti - nave Mare Jonio a Lampedusa. Salvini : "Ha disobbedito - arrestare responsabili della Ong" : Zingaretti, sceneggiata dei forti con i deboli "In assenza totale di politica esterae sull'immigrazione, stiamo assistendo all'ennesima tragica sceneggiata contro gli esseri umani da parte di chi si ...

Ong Mare Jonio - Matteo Salvini contro l’equipaggio della nave : “Arrestateli” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rivolge un appello contro l'equipaggio della nave Mare Jonio, che ha soccorso 50 migranti in Mare: "Se un cittadino forza un posto di blocco stradale di Polizia o Carabinieri, viene arrestato. Conto che questo accada”. E aggiunte: "Si tratta di fuorilegge, hanno disobbedito due volte".Continua a leggere

Porti chiusi ancora in Italia - lo afferma Salvini : “La nave Mare Jonio non entra è la nave centri sociali” : Torna la questione “Porti chiusi”, questa volta è il turno della nave “Mare Jonio”. “Una nave dei centri sociali” La nave Mare Jonio, l’Ong Italiana che ieri ha soccorso 50 migranti nelle acque Sar libiche, è ancora in Mare aperto e chiede di poter sbarcare a Lampedusa. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, però, continua a … Continue reading Porti chiusi ancora in Italia, lo afferma Salvini: ...

nave Mare Jonio ferma davanti a Lampedusa. Salvini : “I responsabili devono essere arrestati” : È ferma a un miglio e mezzo da Lampedusa la Nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che ha soccorso 49 migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. Sull’imbarcazione, che non ha l’autorizzazione allo sbarco, è in corso una ispezione della Guardia di Finanza. Ieri Mediterranea aveva chiesto alle autorità ...

Luca Casarini - chi è l'uomo a capo della nave Ong Mare Jonio - Sky TG24 - : Nato a Mestre 51 anni fa, è uno storico leader no global, a capo dei Disobbedienti del G8 di Genova. Ora, con la ong Mediterranea, ha comprato un vecchio rimorchiatore per andare nel Mediterraneo a ...

Luca Casarini - chi è l’uomo a capo della nave Mare Jonio : Luca Casarini, chi è l’uomo a capo della nave Mare Jonio Nato a Mestre 51 anni fa, è uno storico leader no global, a capo dei Disobbedienti del G8 di Genova. Ora, con la ong Mediterranea, ha comprato un vecchio rimorchiatore per andare nel Mediterraneo a salvare i migranti Parole chiave: ...

Migranti - nave Mare Jonio arrivata a Lampedusa : divieto di sbarco - : L'imbarcazione della Ong Mediterranea Saving Humans, che ha soccorso 49 persone, è a Sud dell'isola al riparo dal maltempo. Gdf a bordo. Il sindaco: "Il nostro porto è aperto". Salvini a Sky Tg24: "La ...

nave Mare Jonio a Lampedusa : posizione e diretta - Salvini “sono centri sociali” : È ferma al largo di Lampedusa la Nave Mare Jonio che lunedì 18 marzo ha tratto in salvo 49 persone, di cui 12 minori, nelle acque di fronte le coste libiche. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini vieta l’attracco al porto sicuro più vicino dopo che la Guardia Costiera ha autorizzato l’ancoraggio alla fonda. Alcuni dei migranti a bordo sarebbero in condizioni di salute precarie. In particolare un giovane di 25 anni, affetto ...

Migranti. La nave Mare Jonio è vicino a Lampedusa - ma c'è il divieto di sbarco : Da due anni siamo stati cancellati dalla geografia politica del governo italiano. Ci autogestiamo completamente".

Migranti. Salvini 'In Italia non mettono piede. Mare Ionio nave dei centri sociali' : ROMA - 'Possono essere curati, vestiti, nutriti. Gli possiamo dare ogni genere di conforto ma in Italia con il mio permesso non mettono piede'. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde così ...

Mare Jonio - Matteo Salvini : “È la nave dei centri sociali - non metterà piede in Italia” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accusa la nave Mare Jonio che ha soccorso in Mare 50 migranti: "Questa è la nave dei centri sociali, perché a nome di questa nave sta parlando il signor Luca Casarini. Invito ad andare a cercare la scheda dei precedenti penali del signore che era noto per essere uno dei leader dei centri sociali del nord-est". Salvini assicura che l'imbarcazione non metterà piede in Italia.Continua a leggere