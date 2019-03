La musica Anni '90 e Beverly Hills 90210 : È il 19 novembre 1992 e su Italia 1 va in onda il primo episodio di Beverly Hills, 90210, una serie tv che viene dagli States (lì ha debuttato due Anni prima). Tutto inizia con l’arrivo in California dei gemelli Walsh, Brenda e Brandon, che dalla fredda Minneapolis si trasferiscono con i genitori nel “paese di Bengodi”. Nonostante sia il loro primo giorno di scuola in una città tutta da scoprire, non tarderanno molto a farsi degli amici. Le ...

MySpace cancella oltre 12 anni di immagini - video e musica : Sono molti gli artisti più famosi al mondo che devono la propria fama alla visibilità che MySpace ha dato loro. Alcuni nomi sono: Nicki Minaj, gli Arctic Monkeys, Dev, Lily Allen, Adele e Mika. Come ...

Alan Stivell : l’alfiere della musica bretone festeggia i suoi 50 anni di carriera : Alan Stivell, alfiere della musica bretone e celebre arpista, festeggia i suoi 50 anni di carriera presentando in tour alcuni tra i brani più suggestivi che lo hanno portato al successo, oltre al suo più recente album “Human-Kelt”. L’artista arriverà in Italia tra pochi giorni per tre live davvero imperdibili, prodotti da musical Box 2.0 Promotion, partendo da Roma il 21 marzo, Auditorium Parco della musica, per proseguire il 22 a Mestre ...

Milano. L’Atelier celebra i 25 anni con una grande festa in musica : Dieci grandi protagonisti della scena jazzistica ed eurocolta (Alfonso Alberti, Clelia Cafiero, Paolo Tomelleri, Enrico Intra, Franco D’Andrea, Tullio De

'I Prodigy hanno cambiato la cultura e la musica degli anni Novanta' : hanno sempre fatto ballare tutti , anche quelli che quel mondo non lo frequentavano'. Questa è sempre stata la loro più grande capacità: unire mondi apparentemente inconciliabili e diventare ...

Storia della musica alle superiori - c’è la proposta. Cinquantacinque anni dopo il primo appello : Risale al 1964, come abbiamo già evidenziato altrove, l’appello del musicologo Alberto Mantelli lanciato dalle pagine de L’Approdo musicale per far sì che Storia della musica – disciplina, al pari di Storia dell’arte, fortemente caratterizzante il patrimonio culturale e identitario italiano – fosse inserita nel piano di studi dei nostri licei. Mai nessun politico però aveva prestato ascolto alle richieste di coloro che, dotati di ...

Addio ai CD a 40 anni dalla nascita - oggi comanda la musica in streaming : I servizi di streaming musicale hanno cambiato il nostro modo di fruire la musica. YouTube, Spotify, Vevo e simili hanno sostanzialmente mandato in pensione i compact disc e penalizzato il download di musica a pagamento. Sopravvivono i vinili, grazie ad appassionati e collezionisti. Le informazioni emergono dall’ultimo report RIAA (Recording Industry Association of America, cioè l’Associazione Americana dell’Industria ...

musica : e' morto a 49 anni keith flint - cantante dei prodigy : LONDRA - E' morto, all'eta' di 49 anni, keith flint, cantante dei prodigy. L'artista e' stato trovato senza vita nella sua casa in Essex...

Cd al tramonto dopo 40 anni. Ma mai troppo "amato" dagli appassionati di musica : Il Cd ha quarant'anni, ma non se li porta molto bene. L'8 marzo del 1979 la Philips presentava il primo compact disc, destinato rivoluzionare l'ascolto e anche la memorizzazione digitale delle ...

Cristicchi torna in musica dopo sei anni : 'Bene Mogol - largo alla canzone italiana' : Reduce dal Festival di Sanremo, che ha segnato il suo ritorno alla musica 'pura' dopo sei anni, Simone Cristicchi arriva nella redazione milanese di LaPresse per partecipare al forum musicaPresse . Lo ...

Ritratto in musica di Sissi celebra 100 anni di relazioni diplomatiche Polonia-Italia : Roma, 22 feb. (Labitalia) - Ritratto in musica di una principessa. Una principessa iconica e amata,[...]

Dal 22 febbraio Il Volo festeggia 10 anni di carriera con il nuovo album “musica” : Milano. «Cerchiamo di non tradire la nostra personalità e quello che abbiamo costruito in dieci anni – ha sostenuto Gianluca

"10 anni dell'altro mondo" : il Laboratorio Sociale festeggia con musica e spettacoli : ALESSANDRIA - La rassegna '10 anni dell'altro mondo', con cui il Laboratorio Sociale di via Piave festeggia i 10 anni di attività politica, Sociale e culturale, prende il via venerdì 22 febbraio con ...

MotoGp – Da Jovanotti a Carl Cox : gli auguri… musicali per i 40 anni di Valentino Rossi [VIDEO] : Jovanotti, Cesare Cremonini, Vasco Rossi e Carl Cox: gli auguri musicali per i 40 anni di Valentino Rossi E’ arrivato il giorno tanto atteso dai tifosi di Valentino Rossi: il Dottore spegne oggi ben 40 candeline ed entra nei tanto chiacchierati ‘anta’, anche se il suo animo è ancora quello di un ragazzino, motivato a far bene in sella alla sua moto. Tantissimi i messaggi d’auguri che il pilota Yamaha ha ricevuto ...