La guerra a casa

ilfoglio

(Di martedì 19 marzo 2019) New York. Kathleen Belew è una professoressa di Storia americana che lavora all’Università di Chicago e che pochi mesi fa ha pubblicato un tomo di più di trecento pagine sul suprematismo bianco (“Bring the War Home: The White Power Movement and Paramilitary America”), quindi sull’ideologia transnazi

matteosalvinimi : Ci porti la guerra in Italia? Te ne torni nel tuo Paese. Se qualcuno non è d'accordo può accoglierli in casa propr… - matteosalvinimi : ??Grazie al Decreto sicurezza il 'richiedente asilo' (!!!) pakistano che vendeva morte ai ragazzini sarà ESPULSO! Gr… - _Nico_Piro_ : Finchè ci interessaremo solo al nostro cortile (+ teatrino dell’italica politica) non capiremo che nel mondo global… -