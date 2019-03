La famiglia Peugeot pronta a sostenere una fusione con Fca o altri | titoli in forte rialzo

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) LaPsa e il numero uno Carlos Tavares in possibili operazioni dio acquisizione, incluso con il gruppo Fiat-Chrysler: intervistato da Les Echos, Robert, amministratore delegato della holding diFFP. "Sin dall'inizio abbiamo appoggiato il progetto Opel. Se un'altra occasione si presenta, certo non saremo noi a frenare. Carlos lo sa", dichiaraServe sempre, ha aggiunto, "un allineamento degli astri" affinché un sogno si concretizzi, anche se finora nel suo ufficio non è ancora arrivato "nulla" di tutto questo, aggiunge. Tra gli obiettivi o i partner potenziali, ci sono Jaguar Land Rover e General Motors, ma soprattutto Fiat Chrysler, riferiscono osservatori citati dal giornale. Tra l'altro, Psa e Fca discutono attualmente "ai più alti livelli sull'avvenire della loro associazione di ...

