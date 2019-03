La classifica dei 50 migliori allenatori secondo France Football FOTO

F1 – Mercedes in vetta alla classifica costruttori - Frecce Argento favorite : le quote dei bookmakers : Il dominio Mercedes in Australia lancia il team di Brackley in vetta alla classifica costruttori: le quote dei bookmakers La doppietta centrata nel primo Gp della stagione in Australia – e la delusione Ferrari, con Sebastian Vettel e Charles Leclerc al quarto e quinto posto – lanciano la Mercedes in cima alla classifica costruttori con 44 punti, mentre la scuderia di Maranello si ferma a 22. Per gli analisti Snai, il titolo ...