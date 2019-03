La Cacio e Pepe in vescica | il piatto «mondiale» di Riccardo Camanini

vanityfair

(Di martedì 19 marzo 2019) Talento e applicazioneUn locale unico in ItaliaLarichiama ApicioServita al tavolo, in stile MarchesiUn risultato incredibileHa convinto anche i romaniUna vittoria a sorpresaMai avuto dubbi che lain– una delle ‘genialate’ di– fosse un’. Ma adesso ha ricevuto la certificazione ufficiale nei World Restaurant Awards di Parigi, sorta di Oscar – anche sul piano spettacolare, la cerimonia ricorda non poco la notte a Hollywood – che guarda al mondo della cucina in modo diverso. Lo chef-patron del Lido 84 di Gardone Riviera ha trionfato in una delle 18 categorie create dai fondatori della manifestazione ossia l’italiano Andrea Petrini e l’inglese Joe Warwick (uno degli ispiratori della The World’s 50 Best Restaurants): gli ‘house specials’ che in pratica sono i piatti più rappresentativi di un locale. A confermare la ...

