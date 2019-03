Konami | Il calendario della quarta giornata eFootball Pro League

gamerbrain

(Di martedì 19 marzo 2019)Digital Entertainment B.V. ed.Pro hanno comunicato la data, gli orari e la locationdi.ProLadi campionato di.Prosi giocherà negli Highvideo Studios di Barcellona (Spagna) e vedrà la telecronaca Adam Butcher con il commento tecnico di Diego Lorijn e Stewart “Wezza” Westley, qui di seguito il programma(gli orari indicati sono quelli del fuso orario italiano)FC Nantes vs Barcellona: calcio di inizio alle 16:00 AS Monaco vs Celtic FC: calcio di inizio alle 16:50 Boavista vs FC Schalke 04: calcio di inizio alle 17:40 Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta sui canali ufficiali.Proe sul canale ufficiale YouTube di Pro Evolution ...