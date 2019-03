Kikò Nalli | Tornare a Uomini e Donne? Perché no | a Maria devo tutto

Kikò Nalli torna a Uomini e Donne dopo Tina Cipollari? : Nel trono Over di Uomini e Donne potrebbe esserci un colpo di scena: Kikò Nalli potrebbe entrare a far parte del parterre maschile. dopo il divorzio da Tina Cipollari, l'hair stylist, che spesso è ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque per dispensare consigli di bellezza, Kikò risulta attualmente single per cui non è impossibile che l'uomo possa decidere di tornare in tv per trovare una compagna.Se Tina Cipollari risulta felicemente ...