Juventus | Bernardeschi difende CR7 ed elogia l' impresa in Champions dei bianconeri

Bernardeschi si è preso la Juventus. E ora Dybala lo insegue : Una rondine, o una partita, per quanto importante, non fa primavera. La clamorosa rimonta della Juventus con l'Atletico Madrid ha proiettato Federico Bernardeschi in una dimensione sconosciuta fino ad ...

Juventus - la favola di Bernardeschi : fece il discorso alla squadra dopo la gara di Madrid : Ieri sera, la Juventus è riuscita a fare una grande impresa e a rimontare il 2-0 della gara di andata contro l'Atletico Madrid. I bianconeri hanno disputato la partita perfetta e si sono imposti per 3-0 contro gli spagnoli. Tutti i giocatori hanno dato il massimo ma, chiaramente, la stella di Cristiano Ronaldo ha brillato un po' più degli altri visto che ha realizzato una tripletta decisiva ai fini del risultato. Sul podio dei migliori in campo, ...

Bernardeschi : 'Abbiamo scritto una pagina importante di storia della Juventus' : Ieri sera, all'Allianz Stadium di Torino, si è disputato l'ottavo di ritorno della Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. All'andata gli spagnoli erano riusciti a portare a casa il match con un congruo 2-0, costringendo di fatto gli avversari a tentare una difficile rimonta. I bianconeri non hanno deluso le aspettative dei tifosi, giocando una seconda gara perfetta, terminata con un rotondo 3-0 che, di fatto, ha decretato ...

Juventus-Atletico - le pagelle : Ronaldo decisivo - Bernardeschi superlativo : Szczesny 6 Attento su Koke e Saul, nessun altro brivido Emre Can 7,5 La mossa a sorpresa vincente, jolly prezioso che nel primo tempo affianca Bonucci annientando Morata e nella ripresa galleggia tra ...

Pagelle Juventus-Atletico Madrid 3-0 : Cristiano Ronaldo RE con una tripletta - Bernardeschi sontuoso! Vecchia Signora ai quarti : Termina 3-0 all’Allianz Stadium tra Juventus ed Atletico Madrid. Una tripletta fantastica di Cristiano Ronaldo regala la qualificazione ai quarti di finale di Champions League 2019. Una rimonta pazzesca degli uomini di Massimiliano Allegri e la Vecchia Signora annichilisce i Colchoneros. Di seguito le Pagelle: CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid (CALCIO D’INIZIO ALLE 21.00) JUVENTUS Szczesny ...

Juventus-Atletico Madrid - Bernardeschi confeziona il rigore e Ronaldo fa tripletta : esplode lo Stadium [VIDEO] : Il rigore di Cristiano Ronaldo manda la Juventus ai quarti di finale, permettendo ai bianconeri di ribaltare il 2-0 dell’andata Bernardeschi si incunea in area, cade e Kuipers indica subito il calcio di rigore. Nessun dubbio per l’arbitro svedese, sul dischetto si presenta Cristiano Ronaldo che fa 3-0, mandando in visibilio l’intero Allianz Stadium. Una serata magica per la Juventus, che stacca il pass per i quarti di ...

Juventus-Atletico Madrid : il tridente potrebbe essere Bernardeschi-Mandzukic-Ronaldo : Le ore 21:00 di stasera 12 marzo sono l'ora x per il "popolo" bianconero, che cercherà di guidare la Juventus verso un'impresa che sarebbe memorabile: rimontare due reti a una squadra forte ed esperta come l'Atletico Madrid e approdare ai quarti di finale della massima competizione europea per club: la Champions League. Riusciranno i bianconeri di Max Allegri a recuperare i due gol subiti all'andata allo stadio Wanda Metropolitano? Di certo ...

Juventus - la probabile formazione anti - Atletico : Bernardeschi favorito su Dybala : Intorno alle 16:15 di questo pomeriggio, la Juventus è scesa in campo alla Continassa per curare gli ultimi dettagli in vista del match contro l'Atletico Madrid. Per i bianconeri è arrivata una buona notizia dalla seduta di oggi. Proprio nell'allenamento di questo pomeriggio si è di nuovo fermato Douglas Costa che quindi non è nell'elenco dei convocati per la sfida di Champions. Il brasiliano poteva essere una preziosa risorsa, ma purtroppo ...

Juventus - il possibile undici contro il Napoli : Bernardeschi insidia Dybala : È stato un pomeriggio di lavoro per la Juventus che si è prima ritrovata sui campi della Continassa per allenarsi e poi è partita alla volta di Napoli dove domani sarà impegnata al San Paolo. Massimiliano Allegri in mattinata aveva parlato in conferenza stampa spiegando che nella seduta di oggi avrebbe deciso chi far giocare contro i partenopei. Ovviamente il tecnico livornese ha toccato l'argomento Champions League spiegando che la sua squadra ...

Juventus - con l'Atletico ci vorrà il miglior Pjanic. Bernardeschi mezzala? : Mancano 13 giorni esatti alla Partita, quella che farà da spartiacque alla stagione della Juventus. Se con l'Atletico andrà male, eventualità oggettivamente sopra il 50% al momento visto lo 0-2 dell'...

Juventus - verso la Champions : Allegri potrebbe cambiare modulo e puntare su Bernardeschi : Ieri, nel post partita della sfida contro il Bologna, Massimiliano Allegri con un tweet ha sottolineato che mancavano 16 giorni alla partita più importante della stagione, ovvero la sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. L'allenatore della Juventus ha definito quella contro gli spagnoli come "la partita". Dunque da oggi scatta il countdown in vista della Champions League e il tecnico livornese per questo match sta ...

Pagelle Bologna-Juventus 0-0 - 1° tempo : male CR7 - bene Bernardeschi : Pagelle BOLOGNA JUVENTUS- Finisce 0-0 il primo tempo del Dall’Ara tra Bologna e Juventus. Bianconeri lenti, macchinosi e sostanzialmente privi di idee. Padroni di casa vicinissimi al gol almeno in tre occasioni, prima con Santander, poi con Sansone, poi nuovamente con Santander. Bianconeri irriconoscibili e mal organizzati tra i reparti. Servirà una Juventus totalmente diversa […] More

Juventus - contro il Bologna possibili cambi : Bernardeschi e Cancelo potrebbero giocare : La Juventus vuole lasciarsi alle spalle la sfida contro l'Atletico Madrid e il modo migliore per farlo è tornare in campo quanto prima. I bianconeri già domenica saranno di scena al Dall'Ara per affrontare il Bologna. Per arrivare al meglio a questa sfida la Juve si è ritrovata alla Continassa per allenarsi. Massimiliano Allegri per il match di domenica sta pensando di fare qualche cambio di formazione, probabilmente le novità principali ...

Juventus - Bonucci e Bernardeschi suonano la carica : 'Ci sono ancora 90 minuti' : Ieri sera, è stata una serata piuttosto amara per la Juventus che ha perso per 2-0 contro l'Atletico Madrid. Nei bianconeri al termine della sfida c'era grande delusione e alcuni di loro hanno però voluto caricare la squadra in vista del match di ritorno. In particolare al temine della sfida alcuni giocatori della Juve hanno utilizzato i social per caricare la squadra in vista del match di ritorno. Infatti, Leonardo Bonucci, Federico ...