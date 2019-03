Jessica Simpson incinta | la foto del super pancione

Jessica Simpson : una festa per la nascita della figlia - e il nome fa discutere : Un'esplosione floreale per il nido di Birdie Nel settembre del 2018 Jessica Simpson, attrice e cantante statunitense, ha annunciato al mondo di essere in attesa del tuo terzo figlio dall'ex giocatore di football Eric Johnson. La coppia, che ha celebrato le proprie nozze nel luglio del 2014, ha già due figli. Una bambina, Maxwell Drew,...