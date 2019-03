Italia U21 | Meret pronto per l' Europeo | ' Giocare la finale di Udine sarebbe un sogno'

sport.sky

(Di martedì 19 marzo 2019) Sull'impatto con il mondo Napoli: "Mi sono trovato subito bene con il gruppo,con una squadra di alto livello aiuta a maturare prima e a crescere. La scuolana dei portieri è da sempre ...

luca_deca : @ematr_86 Purtroppo non in questa fase. Ci sarà lo streaming della federazione. La Rai trasmetterà l’Italia Austria… - PagineRomaniste : Italia U21, visita di #Pellegrini durante l'allenamento. Il centrocampista ha dato la sua disponibilità per l'Europ… - SiamoPartenopei : Italia U21, Meret in conferenza: 'A Napoli ho trovato continuità, un orgoglio essere qui per me e Luperto! L'erede… -