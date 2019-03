Italia | indice Zew fiducia economia riprende slancio in marzo

Exploit dell'indice dei titoli bancari in Italia - +1 - 98% - - guizzo positivo per Banco BPM : Si muove a passi da gigante il comparto bancario a Piazza Affari che fa anche meglio dell' indice bancario europeo , con un guadagno di 172,9 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 8.

In vendita l'indice del settore alimentare Italiano - -0 - 71% - : Rosso per il comparto alimentare a Piazza Affari che si discosta da un andamento in lieve salita del settore alimentare europeo . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota 95.380,3 in calo di ...

Nasce una piattaforma per misurare l'indice di occupabilità in Italia : Milano. Sono occupabile? Ognuno dovrebbe porsi questa domanda in un mercato del lavoro che sta cambiando con la componente a tempo determinato in aumento rispetto a quella stabile e che tende ad avvicinarsi al modello americano in cui il 40 per cento è rappresentato da autonomi. Prima di inviare un

Limature per l'indice delle società High Tech Italiane - -0 - 64% - : Registra una modesta discesa il comparto tecnologico a Milano , mentre l' indice tecnologico dell'Area Euro consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 54.305,8, in ...

Prevalgono le vendite per l'indice delle società High Tech Italiane - -0 - 80% - : Movimento in ribasso per il comparto tecnologico a Milano , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha avviato la seduta a 54.228,...

L'indice del settore telecomunicazioni dà qualche segnale positivo - +0 - 50% - - telecom Italia mostra qualche piccolo spunto positivo : Senza slanci il comparto telecomunicazioni in Italia che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' indice dei giganti europei delle telecomunicazioni , che ...

Andamento positivo per l'indice media Italiano - +1 - 06% - - seduta effervescente per RCS : Andamento rialzista per il comparto media dell'Italia , nonostante l'Andamento poco mosso evidenziato dall' indice del settore media europeo . Il settore Entertainment & media ha aperto a 11.543,9, in ...

L'indice dei beni personali Italiano viaggia molto alto - +6 - 11% - : molto positiva la giornata per il settore beni personali a Milano , che non si discosta molto dal buon andamento del comparto beni personali e casalinghi europeo e che guadagna il 6,11%, dopo la ...

Pesante l'indice delle società immobiliari in Italia - -1 - 78% - : Si muove in territorio negativo il comparto immobiliare Italiano a dispetto della cautela evidenziata dall' indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione . Il FTSE ...

Andamento negativo per l'indice delle società High Tech Italiane - -1 - 08% - : Seduta in ribasso per il comparto tecnologico a Milano , preannunciato dall'Andamento debole dell' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha avviato la giornata a quota 55.136,4,...

Segno meno per l'indice delle società High Tech Italiane - -0 - 88% - - netto calo registrato da Eems : calo per il comparto tecnologico a Milano che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology scivola a quota 57.367,5 di 508,...

Si muove in territorio positivo l'indice delle società High Tech Italiane - +2 - 58% - - seduta effervescente per Exprivia : Molto positiva la giornata per il comparto tecnologico a Milano , che sorpassa l' indice tecnologico dell'Area Euro in lieve salita, con un guadagno di 3 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 490. ...

Migliora - di poco - l'indice di soddisfazione - Italiani contenti delle condizioni di vita : ROMA - Nei primi mesi del 2018, la soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita riprende a crescere leggermente dopo la stasi registrata nel 2017. La stima della quota di persone di 14 anni e ...

L'indice delle società immobiliari in Italia è in territorio positivo - +1 - 09% - - exploit di CIA : Scambi al rialzo per il comparto immobiliare Italiano , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione . Il ...