Isola dei Famosi | scintille fra Paolo Brosio e Luca Vismara

Ascolti tv : continua il calo de Il nome della rosa - stabile L’Isola dei famosi : continua a calare Il nome della rosa. La fiction di Rai1, che dopo un esordio record da 6.501.000 con il 27,4% la scorsa settimana era scesa 4.727.000 telespettatori e al 19,86%, ha perso ieri sera ulteriori 800.000 spettatori, ottenendo un ascolto di 3.894.000 telespettatori con il 16.7% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, sostanzialmente stabile l’ascolto dell’Isola dei famosi che nella decima puntata ...

Ascolti Tv 18 marzo 2019. Spettatori in fuga da Il nome della rosa. Bene l'Isola dei Famosi e Made in Sud : Ascolti Tv di lunedì 18 marzo 2019 . Su Rai1 la terza puntata della fiction Il nome della Rosa scende alla media di 3,9 milioni di Spettatori pari al 16,7% di share. Su Canale 5 la decima puntata de L'...

Isola dei Famosi - Riccardo Fogli nella bufera : "Spero continuino a piacerti gli uomini" : In questa edizione piuttosto turbolenta dell'Isola dei Famosi, i telespettatori non potranno mai dimenticare cosa Fabrizio Corona ha rivelato in diretta (davanti a tutta Italia) all'ex cantante dei Pooh. L'ex re dei paparazzi ha parlato di tradimento e si è pure permesso di dargli del "cornuto". Davanti a tutti. Un po' tutto il pubblico si è immedesimato in Riccardo Fogli e si è sentito di dargli il proprio supporto. Ma ora, proprio colui che ...

Ascolti Isola dei Famosi : Marcuzzi batte in share Il Nome della Rosa : L’Isola dei Famosi e Alessia Marcuzzi superano in share Il Nome della Rosa La gara in termini di Ascolti di lunedì 18 marzo ha visto lo scontro tra le due reti ammiraglie Rai e Mediaset che hanno proposto due programmi con due target di pubblico molto diversi. Gli Ascolti dell’Isola dei Famosi hanno subito un calo di spettatori rispetto alla scorsa settimana, ma il reality show condotto da Alessia Marcuzzi continua a rimanere stabile ...

Isola dei Famosi lesbo-trash e capezzoli a vista. Luca e Marina in nomination. E Fogli offende : Se Zeus vuole, la 14esima edizione dell'Isola dei Famosi si avvia verso la semifinale. Nella decima puntata del reality di Canale 5, doppia eliminazione per Paolo Brosio e nomination per Luca Vismara ...

L'Isola dei famosi - l'eliminato del 18 marzo : fuori Paolo - Soleil è ancora leader : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la decima puntata delL'Isola dei famosi, condotta come sempre da Alessia Marcuzzi. Anche questa settimana non sono mancati i colpi di scena, la nuova eliminazione definitiva dal gioco ma anche le nuove prove leader e per finire le nomination. Del resto il reality show si sta avviando verso il giro di boa e mancano pochissime settimane al gran finale di questa edizione, che chiuderà i battenti ...

Isola dei famosi - resoconto decima puntata : fuori Paolo - La Rosa e Vismara in nomination : Tra alti e bassi dal punto di vista degli ascolti e numerose polemiche, L'Isola dei famosi 2019 si avvia lentamente alla conclusione. Ieri 18 marzo è andata in onda la decima puntata della quattordicesima edizione del reality show, durante la quale uno dei due concorrenti in nomination ha dovuto abbandonare l'Isola. Insieme a tale notizia, non è mancato lo spazio per le emozioni, con l'incontro di un naufrago e la sua fidanzata, non prima di ...

Isola dei Famosi 2019 - Decima Puntata : Soleil Sorge in Semifinale! : Isola Dei Famosi 2019, Decima Puntata: Nicoletta Larini e Veronica Maccarrone approdano in Honduras per fare una sorpresa a Bettarini e Kapparoni. Eliminato Paolo Brosio. Soleil è la nuova leader e si aggiudica il posto nella semifinale del reality. Isola Dei Famosi: Luca Vismara e Paolo Brosio litigano furiosamente. La stanchezza rompe gli equilibri tra Stefano e Caspar. Bettarini riesce ad abbracciare la sua Nicoletta! Il sito ufficiale de ...

Isola dei Famosi : punizione per Soleil - l’eliminato e i nominati : Isola dei Famosi, puntata Lunedì 18 Marzo 2019: chi è stato eliminato e nominato Nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi ad essere eliminato dal pubblico è stato Brosio. L’ormai ex naufrago ha lasciato la Palapa e si è recato sull’Isola Che Non C’è da Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini. Pur avendo deciso di voler restare […] L'articolo Isola dei Famosi: punizione per Soleil, l’eliminato e i nominati ...

Isola dei Famosi 2019 - decima puntata : la leader Soleil manda al televoto Luca e Marina. Fuori Brosio : decima puntata Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 arriva alla decima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della decima puntata 21.43: Sempre più tardi, inizia l’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi dà il via alla ...

Isola dei Famosi 2019 - puntata del 18 marzo : Paolo Brosio eliminato - Soleil leader - Vismara e Marina la Rosa in nomination : Nella decima puntata dell'Isola dei Famosi ecco cosa è successo: Stefano Bettarini dopo 9 settimane incontra la sua fidanzata Nicoletta Larini Soleil nuovamente leader dopo aver battuto ancora una volta Aaron Nielsen alla prova del fuoco Luca Vismara vince nuovamente la nomination, viene eliminato Paolo Brosio con il 53% del televoto contro il 47%. Dopo essere stato portato sull'Isola che non c'è, il concorrente ha accettato di ...

Isola dei Famosi 2019 : Paolo Brosio | Eliminato nella decima puntata (18 marzo) : Paolo Brosio - decima puntata Isola dei Famosi 2019 Da inviato a naufrago: è questo il caso di Paolo Brosio, concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2019. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Paolo inizia l’avventura andando a vivere sull’Isola della ciurma. - 31 gennaio, seconda puntata | Paolo diventa leader e manda direttamente in nomination Grecia Colmenares. - 11 marzo, nona puntata | ...