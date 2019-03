Isola dei Famosi | punizione per Soleil | l’eliminato e i nominati

Isola dei Famosi 2019 - decima puntata : la leader Soleil manda al televoto Luca e Marina. Fuori Brosio : decima puntata Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 arriva alla decima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della decima puntata 21.43: Sempre più tardi, inizia l’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi dà il via alla ...

Isola dei Famosi 2019 - puntata del 18 marzo : Paolo Brosio eliminato - Soleil leader - Vismara e Marina la Rosa in nomination : Nella decima puntata dell'Isola dei Famosi ecco cosa è successo: Stefano Bettarini dopo 9 settimane incontra la sua fidanzata Nicoletta Larini Soleil nuovamente leader dopo aver battuto ancora una volta Aaron Nielsen alla prova del fuoco Luca Vismara vince nuovamente la nomination, viene eliminato Paolo Brosio con il 53% del televoto contro il 47%. Dopo essere stato portato sull'Isola che non c'è, il concorrente ha accettato di ...

Isola dei Famosi 2019 : Paolo Brosio | Eliminato nella decima puntata (18 marzo) : Paolo Brosio - decima puntata Isola dei Famosi 2019 Da inviato a naufrago: è questo il caso di Paolo Brosio, concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2019. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Paolo inizia l’avventura andando a vivere sull’Isola della ciurma. - 31 gennaio, seconda puntata | Paolo diventa leader e manda direttamente in nomination Grecia Colmenares. - 11 marzo, nona puntata | ...

Isola dei Famosi 2019 - puntata del 18 marzo : Paolo Brosio eliminato - Soleil (di nuovo) leader : Nella decima puntata dell'Isola dei Famosi ecco cosa è successo: Stefano Bettarini dopo 9 settimane incontra la sua fidanzata Nicoletta Larini Soleil nuovamente leader dopo aver battuto ancora una volta Aaron Nielsen alla prova del fuoco Luca Vismara vince nuovamente la nomination, viene eliminato Paolo Brosio con il 53% del televoto contro il 47%. Dopo essere stato portato sull'Isola che non c'è, il concorrente ha accettato di ...

Isola dei Famosi 2019 : Paolo Brosio | Eliminato nella decima puntata (18 marzo) : Paolo Brosio Da inviato a naufrago: è questo il caso di Paolo Brosio, concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2019. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Paolo inizia l’avventura andando a vivere sull’Isola della ciurma. - 31 gennaio, seconda puntata | Paolo diventa leader e manda direttamente in nomination Grecia Colmenares. - 11 marzo, nona puntata | Paolo va al televoto lampo con altri ...

Programmi TV di stasera - martedì 19 marzo 2019. Su Rai1 «Meraviglie – La PenIsola dei Tesori» : Alberto Angela Rai1, ore 21.25: Meraviglie – La Penisola dei Tesori Seconda puntata di Meraviglie, il programma condotto da Alberto Angela che ha come tema il patrimonio artistico e culturale italiano. Il percorso attraverso i tesori del nostro paese partirà da Ravenna, una città che da sola custodisce ben otto monumenti tutelati dall’Unesco come testimonianze uniche di un’epoca lontana in cui l’Italia transitava ...

Isola dei Famosi 2019 - Stefano Bettarini incontra Nicoletta Larini : Tra i naufraghi rimasti in gara per ambire al gran finale dell'Isola dei Famosi in onda tra due settimane, c'è chi ha vissuto la fortuna di riabbracciare il proprio amore. Il concorrente in questione è Stefano Bettarini che dopo quasi 50 giorni (è entrato alla seconda settimana di gioco, ndr) ritrova la sua compagna Nicoletta Larini.La sorpresa per il naufrago non è stata una passeggiata: per potersela guadagnare, la coppia ha dovuto ...

Isola dei Famosi 2019 - decima puntata in diretta : Luca elimina anche Brosio : decima puntata Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 arriva alla decima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della decima puntata 21.43: Sempre più tardi, inizia l’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi dà il via alla ...

Isola dei Famosi 2019 - decima puntata in diretta : chi sarà eliminato? : decima puntata Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 arriva alla decima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della decima puntata 21.43: Sempre più tardi, inizia l’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi dà il via alla ...

Isola dei famosi 2019 - diretta decima puntata : Sfida d'amore tra Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni : La diretta della decima puntata dell' I è appena iniziata. Gli aggiornamenti minuto per minuto sono su . Soleil Sorgè è tra i naufraghi più discussi di questa edizione e non fa nulla per risultar ...

Isola dei Famosi - Alvin : “Brosio e Vismara si sono picconati” : Alvin all’Isola dei Famosi svela una lite tra Paolo Brosio e Luca Vismara sono volati stracci durante la puntata dell’Isola dei Famosi del 18 marzo tra Luca Vismara e Paolo Brosio. I due che si erano fatto i ‘complimenti’ in diretta con Alessia Marcuzzi, hanno discusso animatamente una volta tolto e non se le sono mandate a dire. A rivelare l’accaduto è stato Alvin richiamando l’attenzione della ...

Paolo Brosio eliminato?/ Video - Luca Vismara : 'è risorto' - Isola dei Famosi 2019 - : Dopo la nomination ha litigato un po' con tutti, ma al centro degli attacchi di Paolo Brosio c'è soprattutto Luca Vismara, Video, Isola dei Famosi 2019,

Soleil Sorge/ Video - Luca Vismara accusa : 'nasconde il cocco' - Isola dei Famosi 2019 - : Soleil Sorge potrebbe diventare ancora una volta la leader della settimana a L'Isola dei Famosi 2019, ci riuscirà? La sfida è contro Aaron Nielsen

PAOLO BROSIO ELIMINATO?/ Video - litiga con tutti i naufraghi - Isola dei Famosi 2019 - : Dopo la nomination ha litigato un po' con tutti, ma al centro degli attacchi di PAOLO BROSIO c'è soprattutto Luca Vismara, Video, Isola dei Famosi 2019,